Cette initiative a donné lieu à plus de 200 partenariats communautaires et à des investissements solidaires de 26 millions de dollars dans le monde, en plus de fournir de l'aide à des personnes dans plus de 358 000 moments critiques.

TORONTO, le 10 août 2022 /CNW/ - La Banque Scotia publie aujourd'hui son premier Rapport sur l'impact social ScotiaINSPIRE, qui présente les résultats de la première année de son engagement sur dix ans à investir 500 millions de dollars dans les collectivités pour renforcer la résilience économique parmi les groupes défavorisés.

Par cette initiative, la Banque Scotia collabore avec des organisations pour aider les personnes défavorisées à surmonter leurs obstacles et à participer pleinement à l’économie, et ainsi devenir plus résilientes sur le plan économique. (Groupe CNW/Scotiabank)

Dans la foulée de sa mission d'entreprise, pour l'avenir de tous, la Banque Scotia a lancé ScotiaINSPIRE en janvier 2021 en vue de renforcer la résilience économique des groupes défavorisés des différentes collectivités où elle exerce ses activités. Par cette initiative, la Banque Scotia collabore avec des organisations pour aider les personnes défavorisées à surmonter leurs obstacles et à participer pleinement à l'économie, et ainsi devenir plus résilientes sur le plan économique.

« La Banque Scotia est consciente du rôle vital que joue la résilience économique dans la société, et elle reconnaît la nécessité de supprimer les obstacles qui empêchent de nombreuses personnes de participer pleinement à l'économie, explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Les économies résilientes fournissent les assises qui permettent à tous d'avancer : les clients, les collectivités et même, notre entreprise. »

ScotiaINSPIRE investit dans des partenariats et des programmes visant trois champs d'action prioritaires : augmenter le taux d'obtention du diplôme d'études secondaires et la poursuite des études postsecondaires, aider les nouveaux arrivants à s'intégrer plus rapidement, et éliminer les obstacles à l'emploi en facilitant l'avancement de carrière ou le perfectionnement professionnel. Les investissements favorisant l'alliance inclusive, les pratiques d'inclusion, la littératie financière, le développement des compétences et le mentorat sont aussi déterminants pour produire l'impact voulu dans ces trois champs d'action.

Par ses investissements communautaires de 26 millions de dollars déployés auprès de 200 partenaires, l'initiative ScotiaINSPIRE a atteint les jalons suivants, qui sont présentés plus en détail dans le rapport :

Aide fournie dans les principaux champs d'action de l'initiative ScotiaINSPIRE, notamment les études, l'emploi et le soutien des nouveaux arrivants au cours de 358 000 moments critiques* .

. Amélioration du taux de diplomation secondaire et de la poursuite des études postsecondaires pour les jeunes vulnérables et soutien de plus de 22 000 personnes par des programmes sur l'alliance inclusive, la formation interculturelle, la lutte aux préjugés et l'inclusion.

par des programmes sur l'alliance inclusive, la formation interculturelle, la lutte aux préjugés et l'inclusion. Suppression d'obstacles à l'avancement professionnel des groupes désavantagés, aide à plus de 73 000 personnes afin de trouver un emploi et faire progresser leur carrière.

afin de trouver un emploi et faire progresser leur carrière. Aide à l'emploi pour les nouveaux arrivants afin qu'ils contribuent à l'économie et s'intègrent plus rapidement, soutien à plus de 50 000 personnes en leur offrant de l'accompagnement et une éducation financière.

en leur offrant de l'accompagnement et une éducation financière. Soutien de programmes en dehors des trois champs d'action de l'initiative ScotiaINSPIRE pour répondre aux besoins de base : eau et nourriture pour 103 600 personnes; santé et soins médicaux pour 2 700 personnes; logement pour 480 personnes.

L'impact du programme ScotiaINSPIRE est déjà majeur après seulement un an d'existence. Perspectives va au-delà des chiffres pour voir comment la Banque Scotia a réorienté son engagement à soutenir la résilience économique des collectivités défavorisées et généré des résultats grâce à ses partenariats.

Cliquer sur ce lien pour en savoir davantage sur ScotiaINSPIRE et sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité et d'inclusion.

* Les moments critiques sont des situations où une personne ou un groupe a reçu du soutien, de la formation ou des ressources par l'entremise d'un programme rendu possible par un investissement de ScotiaINSPIRE.

