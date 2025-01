TORONTO, le 28 janv. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a publié une trousse d'informations financières supplémentaires abrégées contenant des données financières trimestrielles et annuelles non auditées pour les exercices 2024 et 2023. Ces données reflètent les changements adoptés le 1er novembre 2024 relativement à la présentation de l'information de ses secteurs d'activité. Ces changements n'ont pas d'incidence sur les résultats financiers consolidés de la Banque.

Ces changements volontaires représentent une étape importante dans l'exécution de la stratégie de la Banque, et reflètent les modifications adoptées relativement à la présentation de l'information des secteurs d'activité afin que celle-ci corresponde à l'évaluation effectuée par la direction de la performance financière de chaque secteur. Ces changements amélioreront la prise de décision au sein des secteurs d'activité relativement à la tarification et à la répartition du capital, et aideront la Banque à atteindre ses objectifs financiers et stratégiques à moyen terme.

Ces changements à la présentation de l'information portent principalement sur la méthode de tarification des transferts de fonds et se traduiront par l'affectation aux secteurs d'activité de la quasi-totalité des coûts liés à la liquidité, ce qui est conforme à l'objectif stratégique de la Banque de maintenir des ratios de liquidité plus élevés.

Tout comme c'est le cas pour sa participation minoritaire récemment acquise dans KeyCorp, la Banque Scotia a également changé la présentation de certains investissements minoritaires des Opérations internationales (Bank of Xi'an) et de la Gestion de patrimoine mondiale (Bank of Beijing Scotia Asset Management), qui seront dorénavant présentés dans le segment Autres.

Pour améliorer la comparabilité des résultats entre les périodes, les résultats sectoriels des périodes précédentes ont été révisés, ce qui se traduit par une augmentation des bénéfices du secteur Autres de 998 millions de dollars en 2024 et de 774 millions de dollars en 2023, avec une diminution correspondante du bénéfice net combiné des quatre secteurs d'activité.

Ces changements n'ont pas d'incidence sur les résultats financiers consolidés de la Banque pour les exercices 2024 et 2023, tels qu'ils ont été présentés et ajustés. Ils ne se traduisent pas non plus par une révision des perspectives financières de la Banque ou de ses secteurs d'activité incluses dans le Rapport annuel 2024, ni des objectifs financiers et stratégiques à moyen terme, ni des objectifs de croissance financière de la Banque ou de ses secteurs d'activité présentés lors de la Journée des investisseurs tenue le 13 décembre 2023.

Vous pouvez accéder à la trousse d'informations financières supplémentaires abrégées en cliquant ici : www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-actionnaires/resultats-financiers.html.

Les résultats du premier trimestre de la Banque Scotia, qui seront présentés le 25 février 2025, refléteront ces changements.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 octobre 2024. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les investisseurs seulement : John McCartney, Relations avec les investisseurs, [email protected]; Pour les demandes de renseignements des médias uniquement : Carina Ruas, Communications mondiales, [email protected].