La Banque Scotia présente les membres du jury du prix Giller 2020

TORONTO, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia, a dévoilé aujourd'hui les cinq membres du jury pour le prix 2020. Cette année marque le 27e anniversaire de ce prix.

Le jury 2020 est formé des personnes suivantes :

Les auteurs canadiens David Chariandy, Eden Robinson et Mark Sakamoto (président du jury), la critique anglaise et éditrice en chef du cahier culturel du Guardian Claire Armitstead, et l'auteur et journaliste anglais et canadien, Tom Rachman.

Brève présentation des membres du jury :

Claire Armitstead est la rédactrice en chef adjointe du cahier culturel du Guardian, où elle a déjà été rédactrice en chef de la section des arts et de la littérature du journal, puis responsable de la section littéraire. Elle présente les balados littéraires hebdomadaires du Guardian et est régulièrement invitée à titre de commentatrice radio ou d'oratrice invitée à différents événements tenus au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde. Elle siège aussi au conseil d'administration de l'organisme anglais PEN.

David Chariandy est un auteur et un critique. Son premier roman, Soucouyant, a figuré parmi les finalistes de onze prix littéraires, dont le Prix du Gouverneur général et le prix Giller de la Banque Scotia. Son deuxième roman, Brother, a été mis en nomination pour quatorze prix et a remporté le prix Rogers Writers' Trust Fiction, le prix Ethel Wilson Fiction, et le Toronto Book Award. Brother a été traduit dans plusieurs langues et consacré livre de l'année par The Globe and Mail, The National Post, The Toronto Star, The Montreal Gazette, Quill and Quire, CBC, la bibliothèque publique de New York, Kirkus Reviews, Esquire Magazine, et The Guardian. Son plus récent livre est autobiographique et intitulé I've Been Meaning to Tell You: A Letter to My Daughter. Il habite à Vancouver, est le rédacteur en chef de Brick et professeur d'anglais à l'Université Simon Fraser. En 2019, David a reçu le prix Windham-Campbell décerné par l'Université Yale dans la catégorie fiction.

Tom Rachman est l'auteur de quatre œuvres de fiction, dont le succès international The Imperfectionists (2010) qui figurait parmi les sélections initiales du prix Giller Prize, qui a remporté le prix d'œuvre de fiction décerné par la Canadian Authors Association et qui faisait partie des livres de l'année du New York Times. Son plus récent roman, The Italian Teacher (2018), faisait partie des finalistes du prix Costa et du prix South Bank Sky Arts. Tom Rachman a écrit pour le Globe and Mail, le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, le Times Literary Supplement, ainsi que pour les versions en ligne du New Yorker et de Atlantic. Né à Londres, Tom Rachman a ensuite grandi à Vancouver, puis il a étudié à l'Université de Toronto et à l'Université Columbia, pour ensuite travailler comme journaliste à Rome pour l'Associated Press et à Paris pour l'International Herald Tribune. Il vit actuellement à Londres.

Eden Robinson est une auteure membre des premières nations Haisla/Heiltsuket a grandi dans la nation Haisla en Colombie-Britannique. Son premier ouvrage intitulé Traplines est un recueil de nouvelles qui a remporté le Winifred Holtby Memorial Prize et qui a été l'un des ouvrages remarqués par le New York Times en 1998. Monkey Beach, son premier roman, figurait parmi les finalistes du prix Giller et du Prix du Gouverneur général pour une œuvre de fiction en 2000 et a remporté le prix Ethel Wilson Fiction. Son roman Son of a Trickster a aussi figuré parmi les finalistes du prix Giller de la Banque Scotia. Son roman le plus récent, qui en est la suite, est intitulé Trickster Drift et a remporté le prix Ethel Wilson Fiction en 2019.

Mark Sakamoto a une carrière florissante et variée. Il a commencé dans le domaine de la musique dans des spectacles sur plusieurs scènes internationales. Il a aussi travaillé dans un grand cabinet d'avocats et pour un organisme national de diffusion, pour ensuite être conseiller politique du chef d'un parti fédéral. Il est un entrepreneur et un investisseur dans la santé numérique et les médias numériques. Mark Sakamoto est le vice-président directeur de Think Research, une entreprise internationale de mégadonnées sur la santé, établie à Toronto. Dans le cadre de ces fonctions, il est responsable du développement de l'entreprise. Son ouvrage Forgiveness: A Gift from My Grandparents a remporté le prix CBC Canada Reads et a figuré en tête des succès de librairie au Canada durant deux années distinctes. Cet ouvrage est en cours d'adaptation pour le cinéma et le théâtre. Mark Sakamoto est l'animateur et le producteur délégué de Good People, une série télévisée de CBC qui se penche sur les problèmes de société et les pistes de solutions et sources d'espoir aux quatre coins du monde. Il habite à Toronto avec sa femme et leurs deux filles.

Des photos des membres du jury sont accessibles sur la page des ressources pour les médias au www.scotiabankgillerprize.ca

Rakuten Kobo a généreusement offert une liseuse Kobo Aura Edition 2 à chaque membre du jury 2020. Dans le cadre du prix Giller de la Banque Scotia, les éditeurs doivent d'ailleurs fournir la version électronique des titres qu'ils proposent en plus des livres imprimés.

Les candidats au prix de cette année seront dévoilés à une conférence de presse au début du mois de septembre à St. John's (Terre-Neuve), et les finalistes, à une autre conférence de presse au début du mois d'octobre à Toronto. On annoncera le lauréat lors d'un souper de gala et d'une cérémonie de remise de prix qui auront lieu en novembre à Toronto et seront télédiffusés à l'échelle nationale.

Nous acceptons actuellement les mises en candidature. Notons que pour la première fois, les romans graphiques publiés par des éditeurs canadiens sont admissibles au prix Giller de la Banque Scotia. La trousse de proposition 2020 comprenant tous les détails est accessible à l'adresse Scotiabankgillerprize.ca/about/submissions. La première date limite de mise en candidature, pour les livres publiés entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2020, est le 14 février 2020.

À propos du prix Giller

Le Prix Giller, fondé par Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé les prix : 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.



À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

