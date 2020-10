Gil Adamson pour Ridgerunner , roman publié par House of Anansi Press

, roman publié par House of Anansi Press David Bergen pour Here The Dark , recueil de nouvelles publié par Biblioasis

, recueil de nouvelles publié par Biblioasis Shani Mootoo pour Polar Vortex , roman publié par Book*hug Press

, roman publié par Book*hug Press Emily St. John Mandel pour The Glass Hotel , roman publié par HarperCollins Publishers Ltd

, roman publié par HarperCollins Publishers Ltd Souvankham Thammavongsa pour How To Pronounce Knife, recueil de nouvelles publié par McClelland & Stewart, marque d'imprimeur de Penguin Random House Canada

Le jury de cette année, constitué des auteurs canadiens Mark Sakamoto (président), Eden Robinson et David Chariandy, du romancier britannico-canadien Tom Rachman et de la critique littéraire du Guardian Claire Armitstead, a choisi les cinq finalistes annoncés aujourd'hui parmi les 14 candidats qu'ils avaient sélectionnés après avoir examiné les 118 œuvres reçues.

Lisez les citations du jury à propos de chaque finaliste.

CBC est heureuse d'annoncer que l'acteur canadien Eric McCormack animera la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia, qu'elle diffusera le 9 novembre 2020. La cérémonie donnera également à entendre la pianiste et chanteuse jazz canadienne Diana Krall et sera présentée par Gestion de patrimoine Scotia, sans annonce publicitaire.

Les œuvres des finalistes au prix Giller de la Banque Scotia 2020 sont accessibles aux personnes qui ne peuvent lire les imprimés par le truchement du Réseau national de services de bibliothèque équitables (nnels.ca/fr) et du Centre d'accès équitable aux bibliothèques (bibliocaeb.ca).



Citations

« Jamais n'a-t-il été plus urgent de réfléchir à la condition humaine. Les œuvres finalistes de cette année sont riches en histoires d'appartenance, de relations, de dislocation, de débâcle économique et de rites de passage. On se souviendra de 2020 pas seulement en raison de la COVID, mais aussi parce que ce sera l'année où les auteurs canadiens auront pris leur envol. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« La Banque Scotia est fière de continuer de soutenir la littérature canadienne avec le prix Giller. En cette année hors du commun, les auteurs finalistes sont comme toujours au sommet de leur art, nous offrant le meilleur du talent de notre pays. Nous tenons à féliciter les auteurs remarquables qui sont finalistes au prix Giller 2020 de la Banque Scotia et avons très hâte d'annoncer le lauréat le 9 novembre. »

- John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers à la Banque Scotia

« Ce sera un immense honneur pour moi d'animer la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia cette année! Tout comme notre musique, nos séries télévisées et nos films, les œuvres de fiction canadiennes font rayonner notre culture toujours plus fort et plus loin. En tant qu'artiste canadien, je suis extrêmement heureux de rendre hommage avec vous à nos brillants auteurs. »

- Eric McCormack, animateur de la cérémonie du prix Giller 2020 de la Banque Scotia

La soirée Between the pages (Entre les lignes) en compagnie des finalistes du prix Giller de la Banque Scotia aura lieu cet automne, le lundi 2 novembre à 19 h 30 (HE) au www.scotiabankgillerprize.ca ainsi que sur Facebook, YouTube et Twitter. Animé par Jael Richardson, l'événement virtuel proposera une heure de lectures, de questions et de discussions qui lèveront le voile sur l'imaginaire et la vie créative des finalistes 2020. Pour en savoir plus, consultez le site www.scotiabankgillerprize.ca/news-events/events-and-important-dates/.

Regardez la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia 2020 à 21 h (HE) (23 h 30 dans les provinces de l'Atlantique et minuit à Terre-Neuve), sur les ondes de CBC ou sur le service de diffusion en direct gratuit de CBC Gem. La diffusion en direct commence à 21 h (HE) sur CBC Books, et une émission spéciale aura lieu à CBC Radio One et l'appli gratuite CBC Listen à 21 h (22 h dans les provinces de l'Atlantique et 22 h 30 à Terre-Neuve).

Biographies

Eric McCormack

Connu pour le rôle de Will Truman dans Will and Grace, émission diffusée sur NBC, Eric McCormack a été mis en nomination à six reprises aux Golden Globes et a gagné un prix de la Screen Actors Guild ainsi que le prix Emmy du meilleur acteur dans une série comique. Il a récemment reçu son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood et un doctorat honorifique de l'Université Ryerson (à Toronto), son alma mater. Alors qu'il était dans la vingtaine, Eric est monté sur les planches partout au Canada; il a notamment joué cinq saisons avec le Stratford Shakespearean Theatre. À Broadway, on l'a vu dans The Best Man de Gore Vidal et The Music Man, deux productions sélectionnées pour un prix Tony. Il a participé à de nombreuses séries télévisées, notamment Lonesome Dove, Trust Me et Perception. Eric est également producteur, réalisateur et acteur principal de la série à succès Les Voyageurs du temps, diffusée sur Netflix. Sa femme et lui sont tous deux actifs dans de nombreux organismes de bienfaisance américains et canadiens. Avec leur fils Finnigan, ils partagent leur temps entre Los Angeles et Vancouver.

Diana Krall

Qualifiée de pianiste, chanteuse et compositrice la plus en vogue de la scène jazz américaine contemporaine, Diana Krall a grandi en Colombie-Britannique, dans une famille où la musique occupait une grande place. Dans les années 1980, elle gagne une bourse d'études de la Berklee School of Music de Boston. Elle étudie plus tard avec Jimmy Rowles à Los Angeles et avec le pianiste jazz Don Thompson à Toronto. Elle fait son entrée sur la scène musicale avec les albums Stepping Out (1993) et Only Trust Your Heart (1995), mais c'est avec All for You, un hommage à Nat King Cole, qu'elle se fait remarquer. L'album a trôné parmi les 10 meilleurs titres de jazz traditionnel du Billboard pendant 70 semaines et a mérité à l'artiste une mise en nomination pour le prix Grammy du meilleur vocaliste jazz. Elle poursuit avec Love Scenes (1997), qui lui vaut également une mise en nomination aux Grammy et qui sera le premier album jazz certifié « disque de platine » au Canada. Avec le lancement de When I Look in Your Eyes en 1999, Diana Krall prend, comme beaucoup avant elle, un tournant plus pop, délaissant l'accompagnement traditionnel du quatuor pour celui d'un flamboyant orchestre. Elle est mariée au chanteur rock Elvis Costello. Son plus récent album, This Dream of You, est sorti en 2020.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur : 100 000 $ vont à l'auteur du meilleur roman, recueil de nouvelles ou roman graphique canadien publié en anglais, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

