TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia, est heureuse de présenter les candidats au prix Giller 2021. La lauréate de l'an dernier, Souvankham Thammavongsa, a procédé au dévoilement de la liste aujourd'hui au www.scotiabankgillerprize.ca/live. L'annonce a également été diffusée sur les pages YouTube et Facebook du prix Giller de la Banque Scotia.

Les 12 titres ont été sélectionnés parmi 132 livres proposés par des maisons d'édition de partout au Canada. Cette année marque le 28e anniversaire du prix.



Voici donc les candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2021 :

Les candidats ont été sélectionnés par un prestigieux jury constitué des auteurs canadiens Zalika Reid Benta (présidente), Megan Gail Coles et Joshua Whitehead, de l'auteur malaisien Tash Aw et de l'auteur américain Joshua Ferris.

Voici ce que le jury avait à dire à propos des candidats :

En cette année marquée par les défis logistiques et la pertinence toujours aussi grande des plateformes de réunion virtuelle, c'est après de longues heures de lecture et de nombreux débats animés que nous avons retenu 12 ouvrages extraordinaires. Ils représentent une réjouissante diversité de voix et de styles, de déploiement narratif et d'urgence morale, d'innovation dans la forme et de savoureuse mise en récit traditionnelle. Il y en a pour tous les goûts, et chaque titre recèle beauté, vérité et compassion humaine, et porte l'irréfutable marque du sublime. Ce fut un immense honneur de nous réjouir des réalisations multiples de ces ouvrages, et l'annonce des candidats de l'édition 2021 clôt le débat pour une année encore : la littérature du Canada est plus effervescente, et sa portée plus vaste, que jamais.

Citations

« Pour 2021, le jury a sélectionné un groupe d'auteurs éblouissant pour représenter la crème de la fiction canadienne d'expression anglaise. L'énorme influence des femmes sur la scène littéraire cette année ne fait aucun doute. Je suis reconnaissante de la justesse de l'analyse de chaque membre du jury, et ravie devant les auteurs retenus. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« L'incertitude est restée bien présente cette année au Canada, et nombreux ont trouvé du réconfort entre les pages d'un bon livre. C'est avec fierté que la Banque Scotia félicite les 12 candidats au prix Giller 2021, qui ont su offrir aux lecteurs réconfort, évasion et aventure en cette période difficile. »

- John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers à la Banque Scotia

Le dévoilement des finalistes du prix Giller de la Banque Scotia aura lieu le mardi 5 octobre à 11 h (HE), lors d'une conférence de presse à l'hôtel Park Hyatt de Toronto, qui sera diffusée en direct au www.scotiabankgillerprize.ca/live et sur les pages YouTube et Facebook du prix Giller de la Banque Scotia.

La soirée Between the pages (Entre les lignes) en compagnie des finalistes du prix Giller de la Banque Scotia se tiendra le 4 novembre au Koerner Hall de Toronto. Animé par Jael Richardson, l'événement proposera une heure de lectures, de questions et de discussions qui lèveront le voile sur l'imaginaire et la vie créative des finalistes 2021. Pour en savoir plus, consultez le site www.scotiabankgillerprize.ca/news-events/events-and-important-dates/.

Regardez la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia 2021 le lundi 8 novembre, à 21 h (HE; 23 h 30 dans les provinces de l'Atlantique; et minuit à Terre-Neuve), sur les ondes de CBC ou sur le service de diffusion en direct gratuit de CBC Gem.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur : 100 000 $ vont au meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.



À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Par notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programme de divertissement, distinctif et créé par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinés dans la collectivité, nous offrons des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique. Regardez la cérémonie de remise du prix Giller de la Banque Scotia 2021 le lundi 8 novembre, à 21 h (HE; 23 h 30 dans les provinces de l'Atlantique; et minuit à Terre-Neuve), sur les ondes de CBC ou sur le service de diffusion en direct gratuit de CBC Gem. Elle sera également diffusée en direct sur CBC Books et fera l'objet d'un programme spécial sur CBC Radio One et l'application CBC Listen. Pour en savoir plus, visitez la page cbcbooks.ca/gillerprize.

À propos d'Audible, Inc.

Audible, le plus grand créateur et distributeur de livres audio au monde, s'engage à appuyer les auteurs et narrateurs canadiens de talent; c'est pourquoi elle est fière de commanditer en exclusivité les livres audio du prix Giller de la Banque Scotia. Audible, Inc., filiale d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), est le principal fournisseur d'information et de divertissement audio verbal de qualité supérieure. Il offre aux clients une nouvelle façon d'enrichir leur vie, tous les jours. Audible a été créé pour libérer les émotions engendrées par la musique du langage et tirer parti de la puissance d'appropriation et de la simplicité de l'expression verbale. Son catalogue comprend plus de 375 000 programmes audio provenant des éditeurs de livres audio les plus populaires, présentés par les plus grands artistes et publiés par les meilleurs diffuseurs, magazines, journaux et fournisseurs d'information commerciale.

