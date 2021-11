TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentera la couverture relative à la santé mentale offerte à tous les employés admissibles et à leurs personnes à charge au Canada. La valeur de cette couverture passera de 3 000 $ à 10 000 $ le 1er avril 2022. Afin de former les gestionnaires de personnes au rôle important qu'ils sont amenés à jouer dans la santé mentale en milieu de travail, la Banque Scotia lancera aussi, dès le 17 novembre, des ateliers en direct sur la santé mentale à l'intention de tous les gestionnaires de personnes au Canada.

« Nous étions inquiets, car nous avions constaté une augmentation de l'utilisation des prestations liées à la santé mentale, et nous savons que les employés recherchent le soutien de leur équipe et de leur employeur en matière de santé mentale », explique Dominic Cole-Morgan, premier vice-président, Rémunération globale. « La bonification de nos avantages sociaux et de notre soutien en santé mentale est nécessaire pour aider les membres de notre équipe à s'épanouir, pour l'avenir de tous. Nous nous réjouissons donc d'annoncer l'élargissement de notre couverture relative à la santé mentale dans le cadre de notre engagement à favoriser le bien-être de nos employés et de leurs familles. »

Tous les employés inscrits au Régime canadien d'avantages sociaux bénéficieront d'une couverture de 10 000 $ en services de bien-être mental, pour eux et leurs personnes à charge admissibles, dans le cadre de leur couverture de base. Cette couverture élargie comprend des services comme l'accès à un conseiller clinicien ou à un psychologue, une thérapie cognitivo-comportementale sur Internet et plus encore. Une option du Régime permet également aux employés d'affecter des fonds à un compte de bien-être, à partir duquel la couverture relative à la santé mentale peut être étendue aux membres de la famille qui ne sont pas des personnes à charge, comme les parents, les frères et sœurs et les enfants adultes qui vivent au Canada. Les employés bénéficient également d'un accès en ligne, jour et nuit, à des professionnels de la santé dans le cadre de la couverture de base offerte par la Banque Scotia pour appuyer davantage la santé mentale et le bien-être global.

En plus de l'expansion de la couverture relative à la santé mentale, la Banque Scotia investit dans le perfectionnement de ses leaders, en offrant une formation axée sur la sensibilisation et le soutien. À compter du 17 novembre, les gestionnaires de personnes au Canada pourront s'inscrire à un nouvel atelier sur la santé mentale, ce qui les aidera à acquérir les compétences nécessaires pour assister les employés et réduire la stigmatisation en milieu de travail. De plus, afin de continuer à façonner un environnement sûr dans lequel les employés se sentent à l'aise de parler de santé mentale et d'autres enjeux avec leur gestionnaire, la Banque organisera un événement d'entreprise mondial à l'intention des gestionnaires de personnes, afin de les aider à mieux gérer les conversations de personne à personne et à saisir ces occasions pour devenir de meilleurs chefs d'équipes, capables d'offrir le soutien nécessaire.

