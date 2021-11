TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle augmente à 10 millions de dollars canadiens le montant total qui sera octroyé dans le cadre de son fonds Net Zero Research Fund. Les fonds seront distribués à un nombre restreint de bénéficiaires au cours des dix prochaines années. Lancé cette année dans le cadre des engagements climatiques de la Banque Scotia, le fonds a pour objectif de faire progresser la recherche et d'appuyer le leadership afin d'accélérer la transition vers une économie décarbonisée.

Aujourd'hui, la Banque Scotia annonce également les premiers bénéficiaires canadiens et internationaux qui recevront une subvention dans le cadre du fonds inaugural de 1 million de dollars.

L'un des bénéficiaires de cette année est Efficacité énergétique Canada une organisation nationale axée sur la maximisation des avantages de l'efficacité énergétique par le biais de politiques publiques. Cliquez ici pour savoir comment Efficacité énergétique Canada se penche sur les politiques publiques comme moyens d'améliorer la gestion de l'énergie du secteur industriel.

Alors que s'accroissent les besoins en données pour éclairer les politiques et les efforts de décarbonisation, le fonds Net Zero Research Fund permettra de multiplier les possibilités de recherche sur le climat au sein de la communauté universitaire et des organisations sans but lucratif au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine.

« Les changements climatiques demeurent une priorité absolue pour la Banque Scotia, alors que nous consolidons notre approche de la durabilité et tirons parti de nos capacités pour stimuler l'action environnementale, explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Communications et Impact social à la Banque Scotia. En rehaussant à 10 millions de dollars son fonds Net Zero Research Fund, la Banque Scotia investit de manière considérable en recherche et développement à l'appui d'une économie sobre en carbone. »

Les subventions octroyées cette année par le fonds Net Zero Research Fund ont été accordées à des établissements de recherche universitaires et des organismes sans but lucratif au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine qui font œuvre de pionniers dans l'effort mondial de décarbonisation de l'économie. L'an prochain, la Banque accordera 1 million de dollars supplémentaires sous la forme de nouvelles subventions destinées à financer des recherches visant à atteindre la carboneutralité. L'appel de candidatures pour les bourses de 2022 aura lieu du 1er avril au 30 juin 2022.

La liste complète des récipiendaires de 2021 et de leurs projets de recherche est présentée ci-après. Pour une description détaillée des projets retenus et pour de plus amples renseignements à propos du fonds, rendez-vous au Centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia.

Recherches sur des politiques publiques à l'appui d'économies sobres en carbone :

Efficacité énergétique Canada, organisme hébergé au Centre de recherche sur l'énergie durable de l'Université Carleton, étudiera des stratégies de politiques publiques qui permettraient d'accroître les programmes portant sur des systèmes de gestion de l'énergie du secteur industriel et l'utilisation de tels systèmes.

L'institut Tecnológico de Monterrey (Tec) effectuera des travaux qui serviront à trouver des moyens (technologies ou politiques publiques) efficaces de décarbonisation du secteur industriel dans des pays en développement tels que le Mexique, ainsi que pour réaliser une étude de cas sur des stratégies de décarbonisation de l'État de Nuevo León.

L'Institut pour l'intélliProspérité (Université d'Ottawa) étudiera, en collaboration avec le World Resources Institute et Canada Cleantech Alliance, comment des incitations fiscales judicieuses pourraient stimuler les investissements dans des technologies propres prometteuses nécessaires pour atteindre la carboneutralité.

Recherches du secteur privé pour le développement d'économies sobres en carbone :

Le Libélula Institute for Global Change étudiera les enjeux et les possibilités en lien avec des mesures d'action climatique d'entreprise en Amérique latine. Le rapport présentera des pratiques exemplaires et des cas de réussite dans divers secteurs qui pourraient inspirer d'autres entreprises et secteurs similaires.

L'Université Simon Fraser étudiera comment des entreprises chefs de file exercent leur influence pour accélérer la décarbonisation de leur chaîne de valeur tout en encourageant et en soutenant leurs fournisseurs et en les incitant à prendre des mesures pour le climat.

Recherches et stratégies portant sur des technologies de mesure et de réduction des émissions de carbone et de captage du carbone :

Le Massachusetts Institute of Technology réalisera des recherches sur des stratégies de captage et de stockage du carbone.

L'Université Ontario Tec (Brilliant Energy Institute) mettra au point une méthode cohérente de calcul et de communication des émissions de carbone à toutes les échelles : communauté, ville, région, province, pays et monde entier.

QUEST réalisera un projet de recherche visant à apprendre aux collectivités canadiennes comment regrouper leurs projets énergétiques à faible empreinte carbone.

L'Université de Calgary évaluera des méthodes de réduction du dioxyde de carbone présent dans les écosystèmes marins, en se concentrant sur le développement, l'évaluation des risques et la planification pilote d'une nouvelle technologie permettant de stocker le carbone sous forme de bicarbonate dans l'océan.

Le Center for Climate and Resilience Research (CR)2 et le Centro de Energía de l'Université du Chili aidera le Chili à atteindre son objectif de parvenir à afficher un bilan net d'émissions nulles d'ici 2050 conformément à la loi sur la lutte contre les changements climatiques du pays.

L'institut Tecnológico de Monterrey (Tec) réalisera au Mexique des recherches portant sur l'utilisation des micro-algues, qui absorbent le dioxyde de carbone, comme biomasse pour améliorer la qualité du sol agricole.

