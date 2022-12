TORONTO, le 14 déc. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle est inscrite à l'indice de durabilité Dow JonesMD (DJSI) North America pour la cinquième année de suite. L'indice de durabilité Dow Jones est considéré comme une norme de l'industrie pour l'évaluation des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Le DJSI est établi annuellement en fonction de l'évaluation de durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global, qui examine le rendement ESG des entreprises participantes durant l'année précédente. Le DJSI North America reconnaît le quintile supérieur des 600 sociétés des États-Unis et du Canada les plus performantes au plan de la durabilité, selon des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux à long terme.

Cette année, la Banque Scotia s'est classée dans le 5 % des meilleures institutions financières participantes, et a obtenu un score parfait dans les catégories « politique et mesures de lutte contre le crime » et « gestion des risques et des crises ». Elle s'est aussi classée dans le 99e percentile des entreprises financières mondiales pour la gouvernance d'entreprise ainsi que la responsabilité sociale et la philanthropie. La Banque a aussi obtenu des scores élevés dans les catégories « protection de la vie privée », « stratégie relative au climat » et « attraction et rétention des talents ».

« Nous sommes fiers de la solide performance de la Banque Scotia dans l'indice de durabilité Dow Jones de cette année, explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications, Banque Scotia. La Banque Scotia continue d'investir dans les initiatives qui ont le plus d'impact sur les personnes et les collectivités que nous servons fièrement, c'est-à-dire des initiatives qui soutiennent l'avenir de tous. Cette reconnaissance de DJSI témoigne de la validité de notre engagement à exercer nos activités dans le respect des normes ESG les plus strictes, partout où nous sommes présents. »

Voici quelques-unes des réalisations de la Banque Scotia en matière de responsabilité d'entreprise au cours de la dernière année :

Publication du premier Rapport sur l'impact social ScotiaINSPIRE, qui présente les résultats de la première année de l'engagement de la Banque Scotia à investir 500 millions de dollars sur dix ans dans les collectivités. Depuis le lancement du programme ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia s'est associée à plus de 200 organismes communautaires et a investi plus de 60 millions de dollars dans les communautés du monde où elle exerce ses activités.

Publication du premier rapport Virage carboneutre de la Banque Scotia, qui présente les bases de référence et ses cibles de décarbonisation sectorielle.

Actions prises pour tenir son engagement d'investir 350 milliards de dollars d'ici 2030 pour réduire les effets des changements climatiques, après avoir mobilisé un total de 96 milliards de dollars en financement lié au climat en 2022, et 58 milliards de dollars en 2021.

58 milliards de dollars en 2021. Engagement à fournir 25 millions de dollars en financement communautaire d'ici 2030 pour soutenir des partenariats sans but lucratif et de bienfaisance qui permettent le changement de systèmes liés au climat et la décarbonisation sectorielle. Au titre de ce programme, le fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia de 10 millions de dollars a versé des bourses à 21 projets en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Réduction de 25 % de nos émissions de GES de types 1 et 2 (par rapport à 2016), quatre ans avant notre date cible de 2025. Nous sommes en voie d'atteindre notre objectif d'obtenir 100 % de l'électricité de sources non polluantes pour nos activités partout dans le monde d'ici 2030.

Publication de notre Rapport sur les obligations durables, qui explique l'utilisation verte et sociale du produit de nos obligations durables, y compris du produit de l'émission initiale de 1 milliard de dollars américains d'obligations durables à 3 ans de la Banque Scotia. Le produit a servi à financer ou à refinancer des actifs verts et sociaux répondant aux exigences du Cadre de référence des obligations durables de la Banque Scotia afin de soutenir la croissance des entreprises durables de nos clients.

Soutien des entreprises dirigées par des Noirs par l'entremise d'un nouveau programme de financement visant à accorder 100 millions de dollars de capital.

Mise en place d'une nouvelle norme mondiale de congé parental et élargissement des prestations pour les traitements de fertilité pour les employés du Canada

Pour en savoir plus sur la stratégie de développement durable de la Banque Scotia et ses engagements sur le climat, consultez le www.banquescotia.com/durabilite.

