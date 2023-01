Dans le cadre de ScotiaINSPIRE, la Banque renouvelle son engagement envers TalentLift Canada, un organisme sans but lucratif ayant pour fondement l'alliance inclusive.

TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Réitérant son engagement envers l'alliance inclusive, la Banque Scotia a tenu plus tôt cette semaine son deuxième sommet annuel sur ce thème à l'intention de ses 90 000 employés à l'échelle mondiale. Pour souligner cet événement intitulé L'alliance inclusive à l'œuvre, la Banque a aussi renouvelé son partenariat avec TalentLift Canada, un organisme qui aide les réfugiés à se réinstaller ailleurs pour travailler au sein d'entreprises et de collectivités qui ont besoin de leur talent.

« La Banque Scotia aspire à être un employeur de choix pour les talents issus de la diversité en offrant à ses employés un environnement où tous peuvent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, a déclaré Scott Thomson, président et bientôt chef de la direction de la Banque Scotia. L'alliance inclusive repose sur des actions individuelles qui, prises ensemble, peuvent produire des changements concrets partout où nous sommes présents. Je suis fier des efforts que nous déployons, tous les jours de l'année, pour créer une banque plus diversifiée, plus équitable et plus inclusive pour nos clients, les communautés que nous servons et nos collègues. »

En 2020, la Banque Scotia a actualisé ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion en s'engageant à améliorer la diversité de sa main-d'œuvre dans un horizon de cinq ans, tout particulièrement en ce qui concerne les personnes s'identifiant comme noires, autochtones, membres des minorités visibles, personnes handicapées ou femmes. L'an dernier, la Banque Scotia s'est fixé un nouvel objectif, soit d'améliorer la représentation au Canada des employés qui s'identifient comme membres de communautés LGBT+.

Dans son allocution d'ouverture, Kenji Yoshino, professeur de droit constitutionnel (juge en chef Earl Warren) à la NYU School of Law et directeur du Meltzer Center for Diversity, Inclusion, and Belonging, a parlé des moyens à prendre pour être de véritables alliés et cultiver un environnement diversifié, équitable et inclusif 365 jours par année.

« En tant qu'humains, nous avons tous certains avantages dont nous pouvons tirer parti pour aider ceux qui n'ont pas les mêmes, a déclaré M. Yoshina. À l'échelle d'une organisation, il est essentiel de comprendre que les changements culturels profonds et concrets ne pourront se réaliser sans l'alliance inclusive. »

L'allocution a été suivie par des conversations instructives entre des dirigeants de la Banque Scotia et des employés sur les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la dernière année dans les différents secteurs d'activité de la Banque pour promouvoir la culture de l'inclusion. Il a notamment été question du programme BonDébut de la Banque Scotia, lancé en 2008 pour aider les nouveaux arrivants au Canada à bien entamer ce chapitre de leur vie.

Le mois de janvier marque également le deuxième anniversaire de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique de groupes défavorisés. Depuis qu'elle a lancé ce programme, la Banque a investi au-delà de 60 millions de dollars dans plus de 200 organismes communautaires qui contribuent à améliorer les taux de diplomation au secondaire, aider les nouveaux arrivants à s'intégrer plus rapidement et supprimer les obstacles à l'avancement de carrière.

Dana Wagner, cofondatrice et directrice générale de l'organisme TalentLift Canada, a également participé à l'événement, où elle a parlé de l'importance de l'alliance inclusive et du soutien aux personnes déplacées partout dans le monde. Dans le cadre de ScotiaINSPIRE, la Banque investira 950 000 $ sur trois ans pour aider l'organisme à améliorer sa plateforme de gestion des talents afin qu'il puisse mettre en relation des personnes réfugiées qualifiées avec des employeurs au Canada.

« À l'échelle mondiale, il y a plus de 27 millions de personnes réfugiées et beaucoup d'entre elles n'ont pas la possibilité d'accéder à un pays comme le Canada, où leur avenir serait assuré, a déclaré Mme Wagner. Nous remercions la Banque de faire avancer notre travail en vue de résoudre à la fois la pénurie de main d'œuvre au Canada et le déplacement des personnes à l'échelle mondiale. Notre organisme se rapproche de son rêve, qui est de créer un monde où les personnes réfugiées talentueuses peuvent viser des emplois de calibre mondial, et où l'accès dépend du potentiel et non du privilège de pouvoir vivre sans la peur. »

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité et d'inclusion : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Renseignements supplémentaires et relations avec les médias : Caitie Wallman, Communications mondiales, [email protected], 437-998-7145.