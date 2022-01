TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Consciente de l'importance de l'apprentissage continu pour faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion, la Banque Scotia a tenu aujourd'hui l'événement Alliance inclusive - Un sommet pour le changement, auprès de ses 90 000 employés.

Des séances portant sur des sujets variés - raison d'être de l'alliance inclusive, préjugés inconscients et privilèges, pratiques d'embauche inclusives et meilleures pratiques pour une alliance inclusive efficace - ont été offertes à tous les employés de la Banque Scotia. Kenji Yoshino, professeur de droit constitutionnel (juge en chef Earl Warren) à la NYU School of Law et directeur du centre pour la diversité, l'inclusion et l'appartenance était l'un des invités, qui, comme les autres conférenciers du Canada et du Chili, sont des spécialistes de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Des outils et des ressources d'apprentissage ont également été mis à la disposition des employés afin de les aider à devenir des alliés actifs, tous les jours de l'année.

« L'alliance inclusive est l'un des aspects les plus stimulants des enjeux de diversité, d'équité et d'inclusion. Nous découvrons de plus en plus que ce sont souvent de petites choses, mais des choses omniprésentes qui freinent le sentiment d'appartenance. L'alliance inclusive est une solution qui permet de surmonter ces obstacles en s'attaquant à leurs innombrables manifestations », souligne Kenji Yoshino.

En 2020, la Banque Scotia a actualisé ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion, s'engageant notamment à accroître la diversité de son effectif au cours des cinq prochaines années et à faire progresser l'inclusion des personnes qui s'identifient comme des personnes noires, des Autochtones, des membres des communautés LGBT+, des personnes handicapées, des membres des minorités visibles et des femmes. Dans le cadre de cette volonté, la Banque a pris les engagements ci-dessous en matière d'inclusion, axés sur des pratiques exemplaires d'interaction avec les employés, les clients, les collectivités et ses partenaires d'affaires :

Devenir l'employeur de choix des communautés de la diversité que nous servons en permettant aux employés d'évoluer dans un environnement sûr, inclusif et représentatif de toutes les collectivités par la promotion d'un traitement juste et équitable ainsi que la priorisation de formations contre les préjugés inconscients et le racisme.

Présenter aux clients et aux partenaires des processus qui sont exempts de préjugés, en veillant à ce que notre offre de produits et services, nos démarches de marketing et nos pratiques d'approvisionnement soutiennent et reflètent la diversité des communautés et des cultures que nous servons.

Mettre à profit les investissements, les partenariats et les programmes porteurs avec les collectivités pour faire avancer les démarches en vue d'éliminer le racisme et pour développer la résilience économique des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur.

Selon un sondage de la Banque Scotia, deux Canadiens sur trois pensent qu'une culture d'inclusion est plus importante aujourd'hui qu'avant le début de la pandémie, mais 58 % ne savent pas comment s'impliquer et être utiles. Les résultats de cette étude ont également révélé que 80 % des Canadiens sont d'avis qu'il est important d'être de bons alliés. Par le canal de l'événement « Alliance inclusive - Un sommet pour le changement », la Banque Scotia vise à rassembler les employés afin de combler certaines de ces lacunes et d'avoir des conversations porteuses de sens sur les préjugés inconscients, les pratiques d'embauche inclusives et des façons concrètes d'être des alliés efficaces pour nos pairs et nos clients et dans la collectivité.

« Nous croyons que tout le monde peut être un allié et que tout le monde peut bénéficier de l'alliance inclusive. Ce sommet vise à donner à nos employés l'accès aux ressources et aux outils dont ils ont besoin pour être présents les uns pour les autres et édifier ensemble une culture inclusive favorisant l'épanouissement de chacun, a déclaré Barb Mason, chef de groupe et chef, Ressources humaines, Banque Scotia. Compte tenu de notre mission - pour l'avenir de tous -, les BanquiersScotia sont déterminés à jouer un rôle pour offrir à tous un meilleur avenir. Cela signifie que l'alliance inclusive se prolonge bien au-delà d'une journée de sensibilisation et d'un événement ponctuel. Chacun d'entre nous a la responsabilité d'être un allié en écoutant, en se renseignant et en prenant des mesures durables. »

Aujourd'hui, c'est aussi le premier anniversaire de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement solidaire de 500 millions de dollars sur 10 ans menée par la Banque Scotia afin de renforcer la résilience économique de groupes défavorisés. À ce jour, ScotiaINSPIRE a octroyé du financement à plus de 200 organismes de bienfaisance et a dépassé son objectif, investissant tout juste plus de 22 millions de dollars dans les collectivités au cours de sa première année d'existence. Jumpstart Refugee Talent fait partie des plus récents bénéficiaires d'un investissement à vocation sociale pluriannuel octroyé dans le cadre de ScotiaINSPIRE. Organisme sans but lucratif dirigé par des réfugiés, Jumpstart se concentre exclusivement sur l'habilitation financière des réfugiés nouvellement installés au Canada. Par l'entremise de son Refugee Talent Hub, l'organisme travaille avec des organisations telles que la Banque Scotia pour lutter contre le chômage et le sous-emploi des réfugiés, en se penchant sur les pratiques des employeurs, mais aussi des réfugiés. Les activités de Jumpstart sont concentrées dans les régions de Toronto, Vancouver et Calgary et ce projet permettra de renforcer les pratiques d'embauche de réfugiés et d'accroître les ressources afin que les employeurs tels que la Banque Scotia puissent être de véritables alliés pour les réfugiés.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité et d'inclusion, consultez https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html.

Méthode

Maru Public Opinion a réalisé un sondage les 13 et 14 mai 2021 auprès de 1 537 adultes canadiens sélectionnés au hasard, pour le compte de la Banque Scotia. Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

