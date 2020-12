Les investissements stratégiques et la diversification ont renforcé sa position durant la pandémie mondiale

TORONTO, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Pour la deuxième année d'affilée, la Banque Scotia a été désignée banque canadienne de l'année par le magazine The Banker. Les lauréats de ce palmarès sont évalués selon leur capacité à générer un rendement, à se positionner stratégiquement et à servir leurs différents marchés. Cette récompense s'ajoute au titre de meilleure banque d'Amérique du Nord au chapitre de l'innovation dans les services bancaires numériques, décerné à la Banque par The Banker plus tôt cette année.

« Cette distinction témoigne de notre engagement à offrir des produits et des services de première qualité à tous les Canadiens, se réjouit Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Dans la dernière année, les BanquiersScotia ont fait montre d'une résilience et d'une agilité considérables, et n'ont jamais cessé de se surpasser pour servir nos clients et nos collectivités, tout en s'épaulant les uns les autres. Félicitations à notre équipe gagnante pour cette reconnaissance bien méritée. »

À mesure que la pandémie prenait de l'ampleur, la Banque Scotia a mis en place le programme de mesures d'allègement pour la clientèle le plus ambitieux de son histoire. Grâce à une collaboration efficace ainsi qu'à des fonctionnalités numériques améliorées, l'équipe de la Banque a pu instaurer en quelques semaines un programme qui, en temps normal, lui aurait pris plus d'un an à concevoir et à appliquer. De plus, en réalisant des investissements pour accroître l'accessibilité et la portée de l'application mobile et des canaux en ligne, la Banque a permis aux clients de trouver réponse à nombre de leurs besoins à la maison, et a du même coup diminué la pression sur les centres de contact et maintenu un achalandage sécuritaire en succursale.

« Depuis le début de la crise, notre équipe travaille sans relâche à offrir une expérience client exceptionnelle sur toutes nos plateformes, assure Dan Rees, chef du Réseau canadien. Nos équipes de première ligne continuent d'offrir des conseils et des solutions bancaires de première importance. Les clients peuvent aussi compter sur les meilleurs outils numériques sur le marché, que nous avons lancés pour aider les ménages et les entreprises du pays à affronter la pandémie. Je tiens à remercier tous nos employés au Canada pour leur travail acharné et leur dévouement durant la dernière année, ainsi que nos clients, pour leur patience et leur retour positif. »

Tout au long de la pandémie, la Banque Scotia a fièrement appuyé les collectivités partout où elle est présente. Elle a d'ailleurs consacré plus de 16 millions de dollars au soutien des personnes et des milieux les plus vulnérables face à la crise, incluant des contributions directes à des dispositifs de soutien et une aide aux hôpitaux et aux professionnels de la santé.

Par ce prix, on reconnaît également l'établissement, en 2019, de Gestion de patrimoine mondiale comme unité fonctionnelle distincte vouée à enrichir la vie des clients partout dans le monde. Comptant sur une équipe de gestion d'actifs continuellement primée et sur une approche collaborative pour l'offre de conseils sur mesure et de services de gestion globale -- ainsi que sur l'expertise de Jarislowsky, Fraser Limitée (gestion de portefeuilles institutionnels) et de Gestion financière MD inc. (clientèle médicale) --, Gestion de patrimoine mondiale jouera un rôle central dans la croissance de la Banque.

