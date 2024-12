TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a été nommée banque de l'année au Canada par la revue The Banker, publiée par le Financial Times. Considéré comme la norme d'excellence du secteur bancaire dans plus de 120 pays, ce prix récompense les institutions financières pour leur performance et leurs avancées stratégiques et technologiques à l'appui de leur clientèle.

« Cette année a été une année charnière pour la Banque Scotia : nous avons mis en place une nouvelle stratégie d'entreprise et réalisé d'importants progrès par rapport à nos grandes priorités, notamment la croissance des dépôts, le renforcement de notre bilan et l'établissement de relations bancaires principales plus étroites avec notre clientèle, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Ce prix témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe, de notre dynamisme et de tout ce que nous réalisons ensemble. »

Quelques faits saillants de l'année écoulée :

Lancement de la nouvelle stratégie d'entreprise de la Banque Scotia, ancrée dans sa vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle, d'assurer une croissance rentable et durable et de maximiser le rendement total pour les actionnaires. La nouvelle stratégie globale, qui découle d'un processus hautement collaboratif et fondé sur des données, est axée sur la création de liens entre nos marchés, en particulier dans le corridor nord-américain.





Élargissement du partenariat de la Banque Scotia avec Google Cloud, qui devient sa plateforme d'entreprise de choix pour la prochaine phase d'accélération de son virage infonuagique. La technologie de Google Cloud permettra à la Banque Scotia de rehausser l'expérience de la clientèle et du personnel, de renforcer sa sécurité et de favoriser l'adoption plus rapide de nouvelles technologies, comme l'IA générative, ce qui facilitera la réalisation de la stratégie mondiale de la Banque en matière de données et d'analytique.





Progrès réalisés dans le cadre du programme Scène+ et élargissement de la gamme de cartes de crédit de la Banque Scotia, ce qui a contribué à accroître les relations bancaires principales. Le programme Scène+ compte maintenant 15 millions de membres, en partie grâce à la liste de partenaires qui ne cesse de s'allonger, notamment Home Hardware avec qui la Banque s'est associée pour lancer la carte Visa Affaires Scotia Home Hardware PRO, destinée aux entrepreneurs et aux travailleurs spécialisés de l'industrie de la construction.





Engagement de l'ensemble de la Banque sur la voie de la vérité et de la réconciliation - lancement du premier Plan d'action de la Banque Scotia pour la vérité et la réconciliation, stratégie sur quatre ans en vue d'une réelle progression vers la réconciliation à travers 37 engagements concrets gravitant autour de six piliers stratégiques.

En plus de recevoir le prix de la banque de l'année au Canada, la Banque Scotia a été nommée banque de l'année aux Bahamas, à la Barbade, en Guyane, à Trinité-et-Tobago et aux îles Turks et Caicos.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Relations avec les médias seulement : Jennifer Dillabough, Communications mondiales