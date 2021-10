M. Thomas succède à Daniel Moore, qui quittera la Banque à la fin de l'année

TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'après une fructueuse carrière de 25 ans, Daniel Moore, chef, Gestion du risque a décidé de quitter la Banque pour relever de nouveaux défis. M. Moore jouera le rôle de conseiller stratégique pour faciliter la transition jusqu'à la fin de l'année. Phil Thomas, actuellement vice-président à la direction, Observatoire clients, Données et Analytique, lui succède au poste de chef, Gestion du risque.

« Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de la haute direction, je tiens à remercier Daniel pour son apport important à la Banque Scotia, notamment lorsqu'il a occupé les postes de chef, Gestion du risque et de chef, Services bancaires et marchés mondiaux, Asie-Pacifique, a souligné Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Il a su élever la fonction Gestion du risque de la Banque dans un environnement en constante évolution, et grâce à son leadership, la Banque a pu traverser la pandémie et soutenir ses clients tout au long de la crise sanitaire. Nous remercions Daniel de son leadership et de l'impact positif qu'il a eu sur la Banque et lui souhaitons encore beaucoup de succès dans ses nouveaux projetsà. »

M. Thomas devient chef, Gestion du risque après avoir occupé de nombreux postes aux responsabilités croissantes à la Gestion du risque et dans différentes unités fonctionnelles de la Banque à l'échelle mondiale. Avant son poste actuel, il était vice-président à la direction et chef de la gestion du risque des activités de détail. À titre de vice-président à la direction, Observatoire clients, Données et Analytique, il a permis à la Banque d'être reconnue comme un chef de file des données éthiques et de l'analytique avancée. Il a aussi transformé la capacité de la Banque à connaître profondément ses clients et à leur fournir des conseils et un soutien sur mesure. Il supervisera encore l'équipe Observatoire clients, Données et Analytique de la Banque, afin de continuer à optimiser les capacités de la Banque en matière de données et d'analytique tout en stimulant la croissance dans le respect de l'appétence au risque.

« M. Thomas a une vaste expérience de la gestion du risque; il est un leader tourné vers l'avenir qui possède une belle feuille de route de résultats structurants pour la Banque, a poursuivi M. Porter. Sa vaste connaissance des activités de la Banque partout dans le monde, des clients et de ce qui constitue une culture rigoureuse de gestion du risque en fait la personne idéale pour occuper le poste de chef, Gestion du risque. Je suis persuadé qu'il jouera un rôle clé dans le succès continu de la Banque. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Clancy Zeifman, Communications mondiales, [email protected], 416-933-1864

Liens connexes

www.scotiabank.ca