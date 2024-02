TORONTO, le 23 févr. 2024 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia » ou la « Banque ») (TSX: BNS) (NYSE: BNS) publie aujourd'hui un rapport d'information financière supplémentaire abrégé pour 2023, accessible au www.banquescotia.com/investisseurs. Le rapport a été mis à jour pour refléter l'incidence de l'adoption de l'IFRS 17, Contrats d'assurance, qui remplace l'IFRS 4, Contrats d'assurance.

La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023 et, comme l'exige la norme, a retraité les résultats comparatifs de 2023 à partir de la date de transition du 1er novembre 2022.

L'IFRS 17 doit être adoptée de manière rétrospective intégrale; si cela n'est pas possible, la méthode rétrospective modifiée ou la méthode de la juste valeur peuvent être utilisées. Comme indiqué dans son rapport annuel 2023, la Banque a adopté l'approche rétrospective intégrale pour ses contrats à court terme et la méthode de la juste valeur pour ses contrats à long terme. L'incidence de l'IFRS 17 n'est pas importante pour la Banque; toutefois, une divulgation anticipée a été effectuée à l'intention des utilisateurs des états financiers.

La Banque publiera les résultats de son premier trimestre de 2024 le 27 février 2024.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 octobre 2023) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: John McCartney, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]