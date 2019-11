La Banque Scotia lance le premier programme d'attestation en intelligence artificielle et fiabilité des données pour entreprises au Canada

TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia lançait aujourd'hui le tout premier programme d'attestation en intelligence artificielle et fiabilité des données pour entreprises au Canada.

Créé en collaboration avec l'École de gestion Smith de l'Université Queen's et l'IEEE, l'organisation de professionnels techniques la plus importante au monde dont la mission consiste à promouvoir la technologie pour le bien de l'humanité, le programme s'adresse tout particulièrement aux employés de la Banque qui veulent acquérir des connaissances de base et une compréhension des principes d'éthique relatifs à la prise de décisions d'affaires ainsi qu'aux applications et processus d'intelligence artificielle (IA).

« L'IA va profondément transformer les entreprises et la vie des gens, et c'est pourquoi la Banque Scotia a le devoir d'en faire un usage responsable et de préserver la confiance de ses clients, déclare Daniel Moore, chef de groupe et chef de la gestion du risque. D'ailleurs, les investissements de la Banque dans l'IA vont bien au-delà de la mise en place d'outils intelligents, car elle est déterminée à faire œuvre de pionnière dans l'élaboration de principes, de lignes directrices et de formations sur l'usage éthique de cette technologie puissante. Elle se réjouit d'être la première institution financière au Canada à offrir un programme d'attestation spécialement conçu pour aider ses cadres et hauts dirigeants à mieux comprendre le cadre qui permettra aux systèmes d'IA d'inspirer confiance. »

D'une durée de deux jours, le programme donnera aux hauts dirigeants et aux cadres de l'entreprise un tour d'horizon complet des principes éthiques de l'IA, en particulier des sujets suivants :

Principes de l'IA et de l'éthique appliqués à la conception

L'analytique comme outil décisionnel

Dynamique de la gestion de l'IA et des données d'entreprise

Particularités du contexte canadien et règlements sur la protection de la vie privée

Dernières recherches et avancées technologiques dans le domaine de l'IA

Perspectives d'avenir

« En considérant les valeurs de ses utilisateurs finaux avant de mettre au point un prototype, on laisse place à un plus haut degré d'affinité avec ses clients et parties prenantes, gage d'une relation authentique et fructueuse », explique John C. Havens, directeur exécutif de l'Initiative mondiale d'IEEE sur l'éthique des systèmes autonomes et intelligents.

« De plus en plus, les gens prennent conscience de ce que les entreprises peuvent faire avec leurs données et réclament davantage de transparence », selon Yuri Levin, professeur et titulaire de la chaire de recherche en analytique de l'École de gestion Stephen J.R. Smith. « Notre souhait, avec ce programme, est de faire connaître aux employés les défis et les grandes questions qui méritent réflexion dès lors que l'IA se mêle de la partie. »

L'intelligence artificielle et l'apprentissage machine sont de puissants outils d'avenir pour les institutions financières. Le programme d'attestation en intelligence artificielle et fiabilité des données de la Banque Scotia prend appui sur les principes directeurs qu'elle a établis en novembre 2018 et donne vie à sa vision déontologique des décisions d'affaires. Par ce programme, la Banque entend cultiver à l'interne les aptitudes et compétences nécessaires pour préparer l'entreprise et son effectif au monde de demain.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et son actif, à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de l'École de gestion Smith

L'École de gestion Smith de l'Université Queen's est reconnue pour son excellence, son innovation et son leadership. Que l'on pense à la création du premier programme d'études de premier cycle en gestion il y a un siècle ou à la mise sur pied de programmes et de cours novateurs dans des domaines émergents comme l'intelligence artificielle, la technologie financière, l'analyse des données, la diversité culturelle, l'entrepreneuriat, la dynamique de groupe ou les impacts sociaux, l'École de gestion Smith est à la fine pointe de la préparation des étudiants pour le milieu des affaires. Outre sa riche tradition d'excellence sur les plans de la formation et de l'enseignement, l'École de gestion Smith est aussi réputée pour offrir une expérience d'apprentissage et de perfectionnement remarquable, caractérisée par les classes de petite taille, l'attention personnelle, le coaching individuel et de groupe, les possibilités de spécialisation, et l'engagement ferme envers la réussite des étudiants.

