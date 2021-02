Investissement de 1 million de dollars pour appuyer la recherche et le leadership favorisant la décarbonisation à l'échelle mondiale

TORONTO, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts de lutte contre les changements climatiques, la Banque Scotia a établi le fonds Net Zero Research Fund pour lancer des partenariats avec des laboratoires d'idées et des établissements d'enseignement qui soutiennent des secteurs clés dans leurs démarches de décarbonisation. Ce fonds de 1 million de dollars appuiera la recherche et le leadership dans les efforts de décarbonisation à l'échelle mondiale.

« Des discussions importantes ont lieu présentement sur les moyens d'atteindre l'objectif mondial d'une économie carboneutre d'ici 2050, ce qui permettrait d'éviter les conséquences les plus néfastes des changements climatiques. Je suis fier des progrès réalisés par la Banque vers son exploitation carboneutre et du fait qu'elle soutienne l'objectif établi pour l'économie mondiale », explique Brian Porter, chef de la direction de la Banque Scotia.

Le partenariat de cinq ans de la Banque Scotia avec l'Institut de la finance durable, annoncé l'an dernier, appuie déjà la recherche visant à harmoniser les marchés financiers conventionnels avec la transition du Canada sur la voie d'une économie carboneutre.

Pour atteindre cet objectif mondial, il faudra un engagement ferme et des mesures, comme l'évaluation des voies possibles pour atteindre le niveau de zéro émission nette d'ici 2050, l'élaboration de plans concrets, l'établissement d'objectifs d'étape et d'un échéancier, et la publication de rapports transparents sur les résultats.

« Même si le travail requis pour atteindre cet objectif est complexe, ce n'est pas mission impossible, poursuit M. Porter. À titre de chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, nous continuons de faire notre part pour réduire les effets des changements climatiques et, ce faisant, nous contribuons à développer une économie plus solide et résiliente pour tous. »

La Banque Scotia continue de faire des progrès relativement à sa stratégie globale sur les changements climatiques, pour tenir compte des occasions et des risques liés au climat. Dans le cadre de ses engagements sur le climat, elle veut mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2025 pour réduire les effets des changements climatiques; à ce jour, elle a déjà mobilisé plus de 28 milliards de dollars.

Autres faits saillants :

Création du groupe Finance durable pour aider les clients des Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM) dans la transition vers une économie décarbonisée et pour promouvoir la croissance économique durable;

Prise en compte des facteurs liés aux changements climatiques dans l'évaluation des demandes de crédit et les examens sectoriels;

Réduction importante de notre empreinte écologique par la mise à niveau de l'équipement, les mesures d'efficacité énergétique, et l'approvisionnement en électricité renouvelable, sans émission;

Inscription à l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) North America en 2020 pour la troisième année de suite, et positionnement dans le 15 pour cent des meilleures institutions financières participantes dans le monde;

en 2020 pour la troisième année de suite, et positionnement dans le 15 pour cent des meilleures institutions financières participantes dans le monde; Utilisation du produit de l'émission initiale de ses obligations vertes de 3,5 ans, d'un montant de 500 millions de dollars US, pour différents projets environnementaux, telle que présentée dans le rapport sur les obligations vertes de la Banque Scotia;

Création du groupe de ressources pour les employés Action pour l'environnement et le climat.

