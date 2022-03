TORONTO, le 24 mars 2022 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui le lancement de l'Assistant en éthique, en collaboration avec Deloitte Canada, pour poursuivre les investissements de la Banque dans les données et l'analytique afin que les données sur les clients soient plus précises, mieux personnalisées et exemptes de préjugés. L'Assistant en éthique veille également à ce que les données recueillies par la Banque Scotia soient utilisées d'une manière qui respecte l'importance de la transparence et de la confiance avec laquelle nous accédons aux renseignements des clients et les utilisons.

« Au fur et à mesure que nous exploitons le potentiel des données et de l'analytique, l'Assistant en éthique nous aidera à avancer de façon responsable dans la collecte, le partage, l'entreposage et l'utilisation des données, explique Grace Lee, première vice-présidente et chef, Analytique et données, Banque Scotia. Ce nouvel outil nous donne l'assurance que les améliorations que nous apportons pour élaborer des solutions personnalisées pour nos clients sont conformes à nos pratiques d'éthique des données, et même qu'elles les renforcent. »

En utilisant l'outil d'évaluation de l'impact de l'intelligence artificielle (IA) de Deloitte, la Banque Scotia a réussi à concevoir et déployer l'Assistant en éthique, qui contribue à l'avancement responsable de l'innovation et de l'adoption fondée sur l'IA pour améliorer l'utilisation des données dans une optique de prestation de valeur et de confiance pour les clients de la Banque.

« L'éthique des données et la confiance des clients sont une priorité absolue pour les institutions financières partout dans le monde, indique Preeti Shivpuri, leader de la pratique de confiance de l'IA de Deloitte Canada. Alors que Deloitte travaille à favoriser davantage l'adoption et l'innovation de l'IA dans tout le Canada, nous sommes ravis de collaborer avec la Banque Scotia pour lancer l'Assistant en éthique et ainsi soutenir la conception, le développement et le déploiement responsables de solutions d'IA pour toute la Banque. »

Cet outil aidera les praticiens à penser aux considérations éthiques très tôt dans le processus, avant le déploiement des projets d'IA et d'apprentissage machine, ce qui en rehaussera la constance, la transparence et l'équité.

« L'intégration des considérations éthiques tôt dans l'étape de la conception d'un cas d'utilisation nous aide à avoir une approche proactive durant tout le processus, souligne Anna Hannem, première directrice, Éthique et utilisation des données. Résultat : des cas d'utilisation plus éthiques et plus dignes de confiance, ce qui est avantageux autant pour nos clients que pour nos unités fonctionnelles. »

La Banque Scotia a prévu de déployer l'Assistant en éthique pour tous les nouveaux projets d'IA et d'apprentissage machine qui auront lieu cette année, à l'échelle de toute la Banque.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram, ou Facebook.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Charlene Callaghan, Communications mondiales, Banque Scotia, 416 268‑5894, [email protected]