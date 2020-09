62 % des Canadiens estiment qu'il est plus important qu'avant la pandémie d'obtenir des conseils financiers

La moitié des Canadiens (51 %) ont revu leurs objectifs financiers à cause de difficultés découlant de la COVID-19

TORONTO, le 21 sept. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia lance aujourd'hui Conseils+, un service offrant une multitude d'options pour obtenir des conseils financiers durant cette période difficile, comme le nouveau Centre ScotiaConseils+ de libre-service en ligne ou encore les plans financiers Conseils+ personnalisés qui répondent aux besoins uniques des clients, aujourd'hui et pour l'avenir. Les Canadiens peuvent consulter le nouveau Centre ScotiaConseils+ ou communiquer avec un conseiller de la Banque Scotia dès aujourd'hui pour constater tout le pouvoir d'une simple conversation.

« Aider nos clients à améliorer leur situation, c'est ce que notre équipe dévouée de conseillers fait chaque jour, et le programme Conseils+ nous aidera à tenir notre engagement envers les clients, explique Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. Plus que jamais, les Canadiens veulent obtenir des conseils financiers ciblés et personnalisés pour les aider à traverser la période d'incertitude actuelle. Nous sommes donc ravis de lancer Conseils+, qui procure aux conseillers et aux clients les outils et les solutions dont ils ont besoin, afin que nous surmontions ensemble les difficultés actuelles. »

Selon un récent sondage de la Banque Scotia, 62 % des Canadiens estiment qu'il est plus important pour eux qu'avant la pandémie d'obtenir des conseils financiers. Et 25 % des Canadiens se tournent vers un conseiller financier pour obtenir de l'aide avec leurs finances personnelles. Le sondage révèle aussi que près de la moitié des Canadiens (51 %) ont mis leurs projets en suspens afin de réévaluer leurs objectifs financiers, étant donné les défis découlant de la COVID-19.

Déplacement des priorités et nécessité des conseils

Depuis le début de la pandémie, les Canadiens ont suspendu leur projet de retraite (-5 %) et de voyage (-9 %) pour se concentrer sur le paiement des dépenses courantes (+11 %) .

et de pour se concentrer sur le paiement des . Parmi les Canadiens dont les objectifs ont grandement changé, seulement 15 % ont un plan financier écrit , et près de 20 % disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec la gestion de leurs finances personnelles .

, et près de . Plus de 25 % des Canadiens déclarent qu'ils comprennent seulement les notions de base ou ne connaissent rien à la gestion des finances personnelles.

ou ne connaissent rien à la gestion des finances personnelles. 62 % des Canadiens qui ont un plan financier ont l'intention de le mettre à jour à cause des effets de la pandémie, et seulement 12 % des Canadiens qui n'ont pas de plan financier prévoient en élaborer un .

à cause des effets de la pandémie, et seulement . Conséquence de la pandémie, 25 % des Canadiens se tournent vers un conseiller financier pour obtenir de l'aide avec leurs finances personnelles. L'équipe de conseillers de la Banque Scotia est en place et prête à aider les Canadiens à traverser la période d'incertitude actuelle.

Méthodologie : Le sondage de la Banque Scotia sur la COVID-19 a été réalisé en ligne entre le 15 et le 28 mai 2020, auprès d'un échantillon national représentatif de 1 009 Canadiens adultes (18 ans et plus) qui sont les décideurs principaux ou les codécideurs pour les finances du ménage. L'échantillon provient du panel de Nielsen Consumer Insights Online. Les données globales ont été pondérées par âge, sexe et région afin d'être représentatives de la population adulte du Canada.

À propos de la Banque Scotia : La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

