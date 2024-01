TORONTO, le 24 janv. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia est heureuse de figurer au classement des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada de 2024 de Mediacorp Canada Inc., distinction qu'elle reçoit pour une quatrième année d'affilée. Ce classement recense les organisations au Canada qui sont considérées comme des chefs de file en matière d'embauche et de rétention des jeunes en début de carrière en raison des programmes adaptés qu'elles proposent.

Pour aider les jeunes à acquérir les compétences qui leur permettront de progresser et de s'épanouir sur le marché du travail, la Banque Scotia offre une formation complète dans le cadre de sa série TILT (Talent Incubators for Leaders of Tomorrow), qui propose aux nouveaux diplômés très performants des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement avec encadrement par un coach, notamment des ateliers, des cours, des classes de maître animées par des dirigeants et des séances de mentorat au sein de plusieurs unités fonctionnelles et fonctions d'entreprise de la Banque.

Parmi les programmes de la série TILT, mentionnons Expedition, un programme de perfectionnement des femmes leaders d'une durée de 18 mois conçu pour les diplômées d'un programme de maîtrise qui souhaitent poursuivre une carrière dans le secteur bancaire. Expedition propose des affectations stratégiques (rotations) au sein de différentes unités fonctionnelles, ainsi que des programmes de formation sur mesure à l'appui du cheminement de carrière et du perfectionnement. Depuis le lancement de TILT en 2021, plus de 1 000 diplômés ont participé aux programmes, dont plus de 200 jeunes l'an dernier.

« À la Banque Scotia, nous cherchons à créer une culture où chaque employé a sa place et peut s'épanouir, tout en se sentant bienvenu et représenté au travail, a déclaré Jenny Poulos, cheffe, Ressources humaines. Dans le cadre de notre stratégie et vision d'entreprise, nous sommes résolument déterminés à continuer de développer nos talents et notre culture en vue de gagner en tant qu'équipe. La jeune génération a beaucoup à offrir, et nous cherchons à investir dans les talents, nouveaux et existants, tout en continuant de cultiver un environnement propice au sentiment d'appartenance. »

En plus de miser sur le perfectionnement de ses nouveaux talents, la Banque Scotia fait évoluer ses pratiques d'embauche sur les campus. Dans le but de lutter contre les préjugés au moment du recrutement, la Banque n'exige plus de curriculum vitae pour les candidatures à un stage ordinaire, dans le cadre d'un programme coopératif ou dans le cadre du programme pour les nouveaux diplômés, afin de privilégier les compétences plutôt que l'expérience. Cette nouvelle approche a donné lieu à un effectif de jeunes diplômés plus diversifié et inclusif, ainsi qu'à une augmentation de la proportion de personnes membres de groupes méritant l'équité embauchées à l'échelle de la Banque.

Pour en savoir plus sur tous les programmes destinés aux nouveaux diplômés, allez au https://www.scotiabank.com/careers/fr/carrieres/etudiants-et-nouveaux-diplomes.html.

Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada

Concours 2024

Le concours éditorial des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada en est maintenant à sa 22e année. Ce concours honore les employeurs canadiens qui offrent les meilleurs milieux de travail et programmes aux jeunes en début de carrière. Les gagnants du concours sont choisis par l'équipe éditoriale du projet Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada. Les employeurs sont évalués selon les programmes et initiatives qu'ils ont mis en place pour attirer et retenir les jeunes, comme l'aide financière aux études ou l'accès à un programme coop ou de travail-études. De plus, l'équipe éditoriale examine les programmes de mentorat et de formation de chaque employeur, ainsi que certains avantages sociaux comme le versement de primes lors de la fin de certains cours ou de l'obtention de titres professionnels. Enfin, sont également pris en compte les programmes de gestion de carrière, afin de cibler les initiatives qui favorisent l'avancée rapide des jeunes dans l'organisation.

Mediacorp Canada Inc.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au pays. Depuis 1999, cet éditeur établi à Toronto gère le Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada, lequel comprend 19 concours éditoriaux axés sur des régions et des thèmes précis rejoignant des millions de Canadiens annuellement par divers magazines et quotidiens partenaires, dont The Globe and Mail. Mediacorp exploite aussi Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada, utilisé chaque année par des millions de chercheurs d'emploi pour trouver des offres et découvrir ce qu'offrent les meilleurs employeurs du Canada.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 octobre 2023) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Megaera Calhoun, Banque Scotia, [email protected], 416 271-7044