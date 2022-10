TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia investit 1,6 million de dollars dans le Creative Destruction Lab (CDL) de l'École de gestion Rotman et devient ainsi un partenaire fondateur du CDL Apprentice Program, qui expose les jeunes femmes+ (y compris les personnes bisprituelles, transgenres et non binaires) des écoles secondaires de tout le pays aux possibilités de carrière dans les disciplines STIM.

Ce programme vise à mieux faire connaître les parcours professionnels possibles et à accroître les probabilités que les jeunes filles, y compris les personnes bisprituelles, transgenres et non binaires, se dirigent vers les STIM, les affaires ou l'entrepreneuriat. Les fonds serviront à élargir l'accessibilité au programme CDL STEM Apprentice, conformément à la mission du CDL qui est d'accentuer la diversité de genres dans ces disciplines. L'investissement de la Banque Scotia comprend aussi le renouvellement de son parrainage pour faire avancer la programmation au sein du programme de base de CDL, pour les jeunes pousses du Canada dans les domaines de la science et de la technologie.

« Le programme CDL Apprentice comble une lacune importante, puisqu'il permet d'exposer les élèves aux carrières dans les disciplines STIM, explique Michael Zerbs, chef de groupe, Technologie et Exploitation, Banque Scotia. La Banque Scotia est fière de contribuer aux possibilités d'emploi futures et à la résilience des jeunes filles+ des diverses régions du Canada. »

Grâce au parrainage de la Banque Scotia, CDL offrira des bourses de déplacement aux élèves de niveau secondaire des régions rurales et des régions moins bien servies pour qu'elles aient accès à des possibilités d'études et de mentorat auxquelles elles n'auraient pas accès autrement. CDL pourra aussi embaucher une personne qui se consacrera exclusivement à faire connaître ce programme dans toutes les écoles secondaires du Canada.

« Le programme CDL Apprentice veut piquer la curiosité des élèves et les inspirer pour qu'elles envisagent des carrières dans les disciplines STIM, les affaires ou l'entrepreneuriat, affirme Sonia Sennik, directrice générale de CDL. Notre partenariat avec la Banque Scotia nous permettra de joindre davantage d'élèves dans tout le pays grâce à cette expérience unique d'apprentissage immersif. »

Le programme CDL Apprentice permet aux élèves qui s'identifient aux femmes de faire un apprentissage dans un cadre immersif axé sur la technologie. Il porte sur des parcours vers l'entrepreneuriat et les technologies émergentes qui ne sont pas explorés dans le programme scolaire du niveau secondaire, comme l'intelligence artificielle , la technologie financière , les chaînes de blocs , la santé et l'énergie .

Certaines stagiaires du CDL seront invitées à un symposium mondial pour la Journée internationale des femmes qui aura lieu à Toronto au printemps de 2023. Ce sommet réunira la communauté CDL, soit des leaders du monde des affaires, des scientifiques renommés, des ingénieurs, des économistes et des personnes qui ont fondé de jeunes pousses, qui proviennent des quatre coins du monde et qui parleront des technologies de pointe et de leur expérience à titre d'entrepreneur.

Les demandes pour la cohorte 2022-2023 du programme CDL Apprentice peuvent maintenant être présentées par les jeunes élèves de 14 à 18 ans, y compris les personnes bispirituelles, transgenres et non binaires. Pour faire une demande, écrivez à [email protected] .

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, visitez le http://www.banquescotia.com et suivez-nous sur Twitter (@Scotiabank).

À propos de Creative Destruction Lab

Creative Destruction Lab (CDL) est un programme à l'intention des entreprises en phase de démarrage, fondé en 2012 par le professeur Ajay Agrawal de l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto. Il réunit des entreprises dans le domaine scientifique avec des entrepreneurs en série, des investisseurs providentiels et des investisseurs de capital-risque en vue de bâtir des entreprises à fort potentiel de croissance. Les personnes qui fondent de jeunes pousses en science et en technologie bénéficient d'un mentorat assuré par des entrepreneurs, des investisseurs et des leaders d'expérience qui les aident à définir la mission de leur entreprise et à accroître ses probabilités de réussite. CDL compte maintenant cinq pôles au Canada, trois aux États-Unis et quatre en Europe.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : [email protected]