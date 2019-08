La Banque Scotia inaugure un espace commémoratif en partenariat avec la Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack

La Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack a été créée pour poursuivre le dialogue amorcé avec The Secret Path, un album de Gord Downie paru en 2016 et qui relate l'histoire de Chanie Wenjack, un garçon de 12 ans mort en tentant de s'enfuir d'un pensionnat indien. Un espace commémoratif est un lieu, dans un bureau, une école ou un restaurant, où les gens peuvent découvrir l'histoire de Chanie et son contexte historique, et puiser de l'inspiration pour poser des gestes au nom de la réconciliation.

« Nous sommes vraiment honorés que la Banque Scotia ait réitéré son engagement à l'égard de la réconciliation en ouvrant un deuxième espace commémoratif dans une succursale publique. Ces espaces permettent aux Canadiens, Autochtones ou non, de se renseigner sur l'histoire et l'héritage des pensionnats. L'espace commémoratif de la Banque Scotia représente un pas important vers la réconciliation, et nous lui sommes profondément reconnaissants de contribuer à bâtir un meilleur avenir pour le Canada. » Sarah Midanik, présidente et chef de la direction, Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack

Aménagé dans la succursale de la Banque Scotia au 392, rue Bay, à Toronto, l'espace commémoratif de la Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack comporte une plaque de la fondation, ainsi qu'un encadré sur l'espace commémoratif où figurent l'appel à l'action de Gord Downie, une photo de Chanie Wenjack, et des renseignements sur la fondation et les actes de réconciliation. On y trouve également deux œuvres originales d'artistes autochtones locaux.

