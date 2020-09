Selon le chef Edward Sangris : « La Première Nation des Dénés Yellowknives appuie l'héritage Gord Downie et Chanie Wenjack et sa détermination à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada. Le but de la Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack est de poursuivre la conversation que le sujet des pensionnats a amorcée, et de faire avancer la réconciliation collective à la fois par la sensibilisation et l'éducation. Pour comprendre les peuples des Premières Nations du Canada et compléter le cercle de la réconciliation, il faut connaître la culture, les traditions et la spiritualité des Premières Nations. »

Le chef Ernest Betsina a enchaîné : « La création de cet espace commémoratif par la Banque Scotia et la Fondation est un bel exemple de bonne responsabilité sociale et de réconciliation en action sur le territoire du chef Drygeese. Cet espace mettra en valeur notre culture, nos traditions, notre histoire et l'avenir des peuples et groupes autochtones de notre région et des Territoires du Nord-Ouest. La Première Nation des Dénés Yellowknives est fière et honorée de participer à ce programme. »

L'espace commémoratif Downie et Wenjack, situé à la succursale de la Banque Scotia à Yellowknife, au 27, Centre Scotia, 5102, 50e Avenue, est entièrement ouvert au public. On y trouve deux œuvres d'art d'Angus Beaulieu, artiste autochtone -- considéré comme l'un des meilleurs peintres de paysages et de faune des Territoires du Nord-Ouest -- et aussi une plaque de la Fondation, un encadré de la salle honorifique présentant l'appel à l'action de Gord Downie, une photo de Chanie Wenjack et de l'information sur la Fondation et la création d'actes de réconciliation.

« Il est fondamental de poursuivre les conversations au Canada sur la réconciliation pour rappeler la promesse faite par la Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack en 2016 », souligne Tanja Perry, vice-présidente de district, Nord de l'Alberta et Territoires du Nord-Ouest à la Banque Scotia. « Nous encourageons les habitants de Yellowknife et les touristes à visiter l'espace pour en savoir plus sur l'histoire de Chanie Wenjack, l'importance de la Fondation et la façon dont ils peuvent contribuer à cette importante initiative ».

Un espace commémoratif est un lieu, dans un bureau, une école ou un restaurant, où les gens peuvent découvrir l'histoire de Chanie Wenjack et son contexte historique, et puiser de l'inspiration pour poser des gestes au nom de la réconciliation. La Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack a été créée pour poursuivre la conversation sur la réconciliation qui a commencé avec l'album The Secret Path de Gord Downie en 2016. L'album raconte l'histoire de Chanie Wenjack, un garçon de 12 ans qui a trouvé la mort en voulant fuir un pensionnat.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec la Banque Scotia », partage Sarah Midanik, présidente et directrice générale de la Fondation Gord Downie et Chanie Wenjack. « Le nouvel espace commémoratif à Yellowknife témoigne de l'importance accordée par la Banque Scotia à la réconciliation, et c'est le premier dans le Nord! »

Il s'agit du troisième espace commémoratif Downie et Wenjack de la Banque Scotia. Les autres se trouvent à Toronto, au siège social de la Banque Scotia au 40, rue King Ouest (ouvert en 2017) et à la succursale du 392, rue Bay (ouvert en 2019).

