La Banque Scotia, Gestion financière MD et l'Association médicale canadienne annoncent un investissement de 3,58 millions de dollars pour soutenir la médecine de famille

L'entente de parrainage de cinq ans avec le Collège des médecins de famille du Canada vise à soutenir les étudiants, les résidents en médecine de famille et les médecins de famille, et à reconnaître l'excellence en médecine de famille au Canada

TORONTO, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia et Gestion financière MD (MD), en collaboration avec l'Association médicale canadienne (AMC), annoncent un investissement de 3,58 millions de dollars pour soutenir le développement professionnel des médecins de famille partout au pays et financer des prix et des bourses d'études pour les étudiants en médecine et les résidents en médecine de famille. La Banque Scotia et MD ont également signé une entente de cinq ans avec le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et sa Fondation pour l'avancement de la médecine familiale (FAMF) afin de soutenir la prochaine génération de médecins de famille. Représentant près de la moitié des médecins au Canada, le CMFC est un organisme important dont le travail touche la vie de tous les Canadiens et Canadiennes.

Le financement de 3,58 millions de dollars sur cinq ans est la plus récente d'une série de contributions de la Banque Scotia à la profession médicale au Canada dans le cadre de son entente d'affinité de 115 millions de dollars sur 10 ans avec l'AMC. Les fonds comprendront des investissements annuels pour :

des bourses d'études et des prix pour les étudiants et les résidents en médecine de famille, dont certains seront réservés aux Autochtones;

le Forum en médecine familiale du CMFC, le plus grand rassemblement de médecins de famille au pays consacré au développement professionnel, au réseautage et à la célébration du travail exceptionnel des médecins de famille, notamment par la remise du prix du Médecin de famille de l'année;

des bourses internationales en médecine familiale pour soutenir l'amélioration des soins primaires à l'échelle mondiale;

des Groupes d'intérêts en médecine de famille dans les facultés de médecine partout au Canada pour inspirer les étudiants à poursuivre une carrière gratifiante en médecine de famille.

Cette annonce intervient au lendemain de l'anniversaire du CMFC, fondé en juin 1954. Misant sur plus de 115 années d'expérience combinée au service des médecins, MD, la Banque Scotia, le CMFC et la FAMF travailleront de concert pour explorer des façons de créer de nouvelles initiatives pour soutenir les médecins de famille du Canada.

« Depuis 50 ans, MD investit pour assurer le bien-être des médecins et s'attaquer aux enjeux les plus importants pour eux et leur milieu, explique Brian Peters, président et chef de la direction de Gestion financière MD. Cette nouvelle entente illustre notre engagement continu. »

« La Banque Scotia reconnaît le rôle essentiel des médecins de famille dans les collectivités canadiennes et est fière de les soutenir, en collaborant avec le CMFC pour reconnaître leur travail, offrir des bourses d'études aux étudiants en médecine et aux résidents en médecine familiale et rendre accessible à la communauté internationale le meilleur de la médecine familiale », soutient Glen Gowland, vice-président à la direction, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia.

« Nous sommes ravis de soutenir le CMFC grâce à cette contribution financière. La médecine familiale est au cœur des soins primaires au Canada, et nous devons saisir toutes les occasions de lier la profession, de souligner sa contribution aux soins et de favoriser le développement professionnel », affirme la présidente de l'AMC, la Dre Gigi Osler.

« Depuis 65 ans, le CMFC se consacre à la formation, à la certification et à l'apprentissage permanent des médecins de famille », se réjouit le président du CMFC, le Dr Paul Sawchuk. Nous sommes très reconnaissants du généreux soutien offert par la Banque Scotia et MD, qui nous aidera à accomplir encore mieux cette importante mission, à créer de nouvelles occasions de souligner le travail exceptionnel des médecins et à bâtir un avenir solide pour la médecine de famille au profit de la population canadienne. »

À propos des investissements d'affinité

La Banque Scotia, Gestion financière MD (MD) et l'Association médicale canadienne (AMC) sont fermement résolues à appuyer la profession médicale et à faire progresser les soins de santé au Canada. Preuve concrète de cet engagement, la Banque Scotia, en partenariat avec l'AMC et MD, investira 115 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir les médecins et les communautés qu'ils servent partout au pays. Vu l'importance de telles collaborations pour appuyer la profession et mettre en œuvre des changements significatifs, d'autres annonces relatives à la communauté médicale suivront bientôt.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de 50 ans d'expérience au service des médecins, MD n'a qu'un seul but : aider les médecins canadiens à accéder au bien-être financier. MD, dont l'actif sous administration s'élève à 50 milliards de dollars au 5 juillet 2019, se consacre aux besoins des médecins canadiens et des membres de leur famille. MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca .

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 38 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel qui établit les normes et procède à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

À propos de la Fondation pour l'avancement de la médecine familiale

La Fondation pour l'avancement de la médecine familiale (FAMF) du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), anciennement appelé Fondation pour la recherche et l'éducation, a été créée en 1994 pour appuyer la médecine familiale par la philanthropie. La FAMF finance des programmes et des projets en médecine de famille, ainsi que de nombreuses bourses, subventions de recherche et prix qui soulignent les réalisations des cliniciens, des enseignants, des chercheurs, des résidents en médecine de famille et des étudiants en médecine. Nos priorités en matière de financement (la recherche en médecine de famille et l'éducation en médecine de famille, le Centre de médecine de famille et la santé mondiale par le biais du Centre Besrour) reflètent nos initiatives les plus importantes et favorisent concrètement l'amélioration des soins prodigués aux patients au pays et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web https://fafm.cfpc.ca/fr/.

À propos de l'Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

