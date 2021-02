OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia et Gestion financière MD inc. (MD) annoncent aujourd'hui l'octroi, en collaboration avec l'Association médicale canadienne (AMC), d'un financement d'un million de dollars sur cinq ans pour soutenir l'Association des médecins noirs de l'Ontario (BPAO). Ce financement appuiera les efforts déployés par la BPAO pour défendre une représentation équitable et promouvoir le bien-être des médecins noirs dans toute la province et partout au Canada.

« La Banque Scotia est fermement déterminée à promouvoir la diversité et l'inclusion dans les communautés où ses employés vivent et travaillent », affirme Glen Gowland, chef, Groupe Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia. « Nous sommes heureux d'appuyer le travail important que fait la BPAO pour promouvoir la représentation des Ontariens noirs en médecine et pour faire disparaître les disparités en santé d'origine raciale dans l'avenir de chacun. »

La mission de la BPAO est de cultiver un réseau actif et engagé de médecins noirs en formation et en exercice, d'offrir des occasions de perfectionnement professionnel et d'améliorer les résultats de santé des Ontariens noirs.

« Le bien-être des médecins constitue un pilier de la qualité des soins de santé au Canada et nous reconnaissons qu'il faut faire davantage, en particulier pour les groupes qui sont aux prises avec des iniquités, explique Daniel Labonté, président et chef de la direction de MD. Nous sommes fiers d'appuyer le travail de la BPAO et nous sommes convaincus que ses efforts aideront à bâtir des communautés médicales plus inclusives et, en retour, à améliorer la qualité des soins de santé pour toute la population canadienne. »

« Même si nous essayons de créer un système de santé qui répond vraiment aux besoins de toute la population canadienne, la réalité est actuellement loin d'être à la hauteur de nos aspirations, déclare la Dre Ann Collins, présidente de l'Association médicale canadienne. Le racisme systémique demeure un défi bien ancré qu'il faut reconnaître et auquel il faut nous attaquer de façon plus générale. L'AMC est très heureuse d'appuyer la BPAO et le plan audacieux que celle-ci a arrêté pour abattre les obstacles et transformer la culture médicale afin de promouvoir l'inclusion et d'assurer que les Ontariens noirs sont représentés adéquatement dans la profession et que les disparités d'origine raciale en santé disparaissent. Le leadership de la BPAO dans ce dossier sera bénéfique en Ontario et ailleurs grâce à la création d'un modèle qu'il sera possible d'appliquer dans d'autres communautés. »

« Les événements de 2020 ont montré plus clairement à la société que le racisme contre les personnes noires constitue un problème au Canada, et plus précisément en médecine, affirme la présidente de la BPAO, la Dre Onye Nnorom. Le racisme est une forme de stress qui a une incidence sur les Canadiens noirs, y compris les médecins, qui doivent alors appuyer une communauté aux prises avec des disparités, comme l'a démontré la pandémie de COVID-19. Ce financement rendra la BPAO plus solide et plus viable comme organisation et lui permettra de mieux appuyer les médecins et les apprenants en médecine de race noire afin d'amplifier notre travail - que ce soit en offrant du mentorat, en préconisant une représentation équitable, en créant de solides réseaux d'entraide ou en formant tous les médecins sur les questions de santé chez les Noirs. Comme médecins noirs, nous devons être en bonne santé afin de mieux servir nos communautés et de promouvoir l'équité en santé pour la société. »

Le financement s'inscrit dans le contexte de l'engagement de 115 millions de dollars sur 10 ans que la Banque Scotia, de concert avec MD et l'AMC, a pris pour aider les médecins, les apprenants en médecine et les communautés qu'ils servent au Canada. Cette collaboration a donné lieu à un financement de 37,1 millions de dollars jusqu'à maintenant dans tout un éventail d'activités de perfectionnement professionnel, des bourses d'études, ainsi que des initiatives de promotion de la santé et du bien-être des médecins partout au Canada.

À propos de l'entente d'affinité

La Banque Scotia, Gestion financière MD (MD) et l'Association médicale canadienne (AMC) se sont engagées à soutenir la profession médicale et à promouvoir la santé au Canada. Pour honorer cet engagement, la Banque Scotia, en collaboration avec l'AMC et MD, investira 115 millions de dollars en 10 ans pour soutenir les médecins et leurs collectivités partout au pays. Pour en savoir plus, rendez-vous à md.ca/initiativebienetre.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.banquescotia.com et suivez son fil Twitter, @ScotiabankViews.

À propos de l'Association médicale canadienne

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Elle travaille avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Elle préconise des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins canadiens et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 56 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 11 février 2021. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter son site à l'adresse md.ca.

