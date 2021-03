TORONTO, le 12 mars 2021 /CNW/ - Les actionnaires inscrits et participants des Régimes d'actionnariat des employés qui éprouvent des difficultés à obtenir des copies papier des documents de réunion par téléphone doivent composer le 1 866 962-0498 (514 982-8716 à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et entrer leur numéro de contrôle à 15 chiffres. Vous pouvez également envoyer votre demande à l'adresse [email protected].

Les actionnaires qui ont d'autres questions peuvent communiquer avec Computershare au 1 877 982-8767 (514 982-7555 à l'extérieur de l'Amérique du Nord).

L'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Scotia aura lieu en ligne le mardi 13 avril 2021 à 9 h, heure de l'Est, par webdiffusion en direct et par conférence téléphonique. Les renseignements détaillés concernant la webdiffusion et les coordonnées téléphoniques seront publiés avant la réunion sur le site banquescotia.com/assembleeannuelle.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias seulement : Laura Mergelas, Communications mondiales, [email protected], 437-244-7863

