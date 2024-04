TORONTO, le 26 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'être reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail au Canada selon l'institut Great Place to Work® pour la cinquième année de suite. Le palmarès des meilleurs milieux de travail au Canada est fondé sur l'avis des employés, ce qui donne un portrait global de la culture du milieu de travail. Sont prises en compte les valeurs qui comptent le plus pour les membres du personnel, telles que la crédibilité, la confiance, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« Nous sommes déterminés à être l'employeur de choix en créant un milieu de travail qui favorise la diversité et l'inclusion, tout en permettant aux membres du personnel de se perfectionner et d'évoluer professionnellement, déclare Jenny Poulos, cheffe des Ressources humaines. Cette reconnaissance témoigne de la fierté que les employées et employés ressentent pour la Banque, et nous continuerons de développer cette solide culture d'inclusion qui nous caractérise. »

Il est essentiel de répondre à la diversité des besoins du personnel de la Banque pour créer une solide culture d'entreprise et une expérience employé exceptionnelle. Pour rehausser cette expérience, la Banque a tenu compte des commentaires de ses employés pour mettre en place récemment les mesures suivantes :

L'adoption de normes de soins inclusifs à l'échelle mondiale, appliquées aux avantages sociaux des employés, permet d'offrir une expérience plus uniforme au personnel en mettant d'abord l'accent sur la réduction des lacunes en matière de santé pour les femmes et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

La norme mondiale pour le congé parental a été mise en œuvre pour les employés partout dans le monde. Amélioré en 2023 au Canada , le congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents admissibles accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus pour les parents admissibles donnant naissance.

, le congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents admissibles accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus pour les parents admissibles donnant naissance. Afin de soutenir les employés dans leur parcours vers la parentalité, la couverture pour les traitements de fertilité est récemment passée à un maximum viager de 20 000 $, auxquels s'ajoute une couverture de 10 000 $ pour l'adoption et la maternité de substitution.

Nous continuons d'appuyer les efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion grâce aux initiatives suivantes : Nomination de la première vice-présidente, Inclusion mondiale pour souligner l'importance de faire des initiatives de DEI une priorité à l'échelle mondiale et pour permettre à notre organisation d'aller plus loin dans sa démarche d'inclusion. Lancement de nouvelles ressources d'apprentissage pour encourager les membres du personnel à adopter une terminologie et des mesures inclusives qui favorisent la création d'un milieu de travail équitable et la prise de décisions d'embauche exemptes de préjugés; le personnel a ainsi accès à plus de 450 ressources de formation sur la DEI. Création du programme mondial de parrainage DEI pour assurer le perfectionnement de la prochaine génération de talents et augmenter le taux de rétention en éliminant les obstacles à l'avancement des membres de groupes en quête d'équité vers des postes de direction. Événements organisés tout au long de l'année civile pour renforcer la culture d'alliance inclusive de la Banque et apprendre aux membres de son personnel à devenir de meilleurs alliés entre eux, mais aussi pour sa clientèle et l'ensemble des communautés diversifiées qu'elle sert.



À propos de la liste Meilleurs lieux de travailMC au Canada

La liste 2024 des Meilleurs lieux de travailMC au Canada est compilée par l'Institut Great Place to Work®. Le processus de concours pour être classé sur cette liste repose sur l'expérience employés et représente plusieurs secteurs et tailles d'organisations. Soixante-quinze pour cent du score de chaque organisation est basé sur les évaluations confidentiels des employés, issus de l'enquête mondialement reconnue Indice de confianceMC. Les vingt-cinq pour cent restants viennent d'une analyse de la qualité, la quantité et l'efficacité des programmes et des politiques qui soutiennent les employés et la culture d'entreprise. Cette étude offre une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture d'entreprise.

Ensemble, ils fournissent des données cruciales relatives à cinq dimensions de confiance : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie.

La liste de cette année reflète l'expérience et le sentiment de 330 000 employés, déployés pour toucher plus de 600 000 employés canadiens.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travailMC spécifiques aux l'industries et populations. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune.

À l'échelle mondiale, cette enquête représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal déterminant utilisé pour sélectionner les gagnants. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste: vos employés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

