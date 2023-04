TORONTO, le 14 avril 2023 /CNW/ - Pour la quatrième année de suite, la Banque Scotia est reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail au Canada par Great Place to Work®. Au cours de la dernière année, elle a aussi été reconnue à l'échelle mondiale, étant la seule institution financière et la seule entreprise dont le siège social est établi au Canada à figurer dans le classement des meilleurs lieux de travail au monde.

Le palmarès des meilleurs milieux de travail au Canada est fondé sur l'avis des employés, ce qui donne un portrait global de la culture du milieu de travail. Sont pris en compte les aspects clés de la confiance, soit la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« Nous cherchons sans relâche à créer une culture de travail où chaque employé sent qu'il a sa place, qu'il peut s'épanouir et qu'il peut être authentique, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines. La Banque Scotia est aujourd'hui plus forte, plus diversifiée et plus inclusive que jamais, et cette distinction que nous recevons aujourd'hui témoigne de la fierté que les employés ressentent envers la Banque, et de ce que nos équipes ont accompli ensemble. »

À titre d'employeur de choix, la Banque Scotia entend bien assurer l'évolution des avantages sociaux et des programmes qu'elle offre à ses employés en vue de répondre à leurs besoins variés, tout comme elle tient à créer une culture où chacun se sent soutenu, valorisé et accepté. Voici des mesures que la Banque a prises récemment pour son personnel :

Elle a adopté une nouvelle norme mondiale de congé parental pour les employés au Canada . Ce congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. Reconnaissant que les familles sont formées de différentes façons de nos jours, la Banque a mis en place une nouvelle couverture d'un maximum viager de 10 000 $ chacun pour les traitements de fertilité, l'adoption et la maternité de substitution.

. Ce congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. Reconnaissant que les familles sont formées de différentes façons de nos jours, la Banque a mis en place une nouvelle couverture d'un maximum viager de 10 000 $ chacun pour les traitements de fertilité, l'adoption et la maternité de substitution. La couverture des soins de santé mentale pour les employés du Canada et les personnes à leur charge est passée de 3 000 $ à 10 000 $ pour les services couverts, comme les séances avec un conseiller clinicien ou un psychologue et la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet, entre autres.

et les personnes à leur charge est passée de 3 000 $ à 10 000 $ pour les services couverts, comme les séances avec un conseiller clinicien ou un psychologue et la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet, entre autres. Afin de mieux soutenir les employés autochtones qui souhaitent observer des pratiques culturelles et participer à des événements connexes, la Banque offre aux employés admissibles cinq jours de congé rémunéré chaque année, en plus des vacances et autres congés habituels. Les employés autochtones pourront demander le remboursement des dépenses liées à la consultation de guérisseurs et d'aînés autochtones, aux fournitures pour les cérémonies autochtones et à la médecine traditionnelle.

La Banque Scotia assure l'évolution de la formation de son personnel à l'aide de la plateforme mondiale Scotia Academy, qui répond aux besoins des employés, quels que soient leur échelon ou l'étape de leur carrière. En 2022, la Banque Scotia a investi 73 millions de dollars mondialement en formation et perfectionnement de son personnel, soit une moyenne de 40,5 heures de formation par employé.

Déterminée à bâtir une culture d'alliance inclusive, la Banque Scotia a tenu en janvier son deuxième sommet annuel sur ce thème à l'intention de ses 90 000 employés à l'échelle mondiale. Elle y a donné des exemples concrets de l'alliance inclusive à l'œuvre depuis l'actualisation de ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion en 2020. Par ailleurs, au début de l'année, la Banque Scotia a annoncé qu'elle était incluse dans l'indice d'égalité des genres de Bloomberg pour une sixième année de suite; cet indice de référence suit la performance de sociétés cotées en bourse s'étant engagées à faire preuve de transparence quant à la communication de leurs données sur les genres.

La Banque Scotia compte parmi les 50 milieux de travail les plus mobilisateurs de 2023 selon Achievers, dont le palmarès reconnaît les employeurs qui démontrent le plus de leadership et d'innovation pour offrir des milieux de travail mobilisateurs. La reconnaissance est un volet essentiel de la culture d'entreprise de la Banque Scotia, qui encourage la célébration des réussites tout au long de l'année. La plateforme Bravo 2.0 de la Banque Scotia est conçue pour permettre aux employés de témoigner publiquement leur reconnaissance mutuelle pour avoir incarné la culture et les valeurs de la Banque dans leur travail quotidien.

À propos de la liste Meilleurs lieux de travailMC au Canada

La liste 2023 des Meilleurs lieux de travailMC au Canada est compilée par l'Institut Great Place to Work®. Le processus de concours pour être classé sur cette liste repose sur l'expérience employés et représente plusieurs secteurs et tailles d'organisations. Soixante-quinze pour cent du score de chaque organisation est basé sur les évaluations confidentiels des employés, issus de l'enquête mondialement reconnue Indice de confianceMC. Les vingt-cinq pour cent restants viennent d'une analyse de la qualité, la quantité et l'efficacité des programmes et des politiques qui soutiennent les employés et la culture d'entreprise. Cette étude offre une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture d'entreprise. Ensemble, ils fournissent des données cruciales relatives à cinq dimensions de confiance : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie.

La liste de cette année reflète l'expérience et le sentiment de 150 000 employés, déployés pour toucher plus de 500 000 employés canadiens.

À propos de Great Place to Work®:

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travailMC spécifiques aux l'industries et populations. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail au monde, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, cette enquête représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal déterminant utilisé pour sélectionner les gagnants. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste: vos employés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS).

Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

