La Banque Scotia fait un pari audacieux avec sa carte American Express(MD) Or bonifiée

« Nous sommes extrêmement fiers de la valeur incroyable que représente cette nouvelle version de la carte American Express Or de la Banque Scotia pour notre clientèle, indique Brett Mooney, premier vice-président, Cartes de crédit et Crédit non garanti à la Banque Scotia. Les besoins de nos clients changent et la carte American Express Or de la Banque Scotia a évolué pour y répondre. Les clients peuvent maintenant accumuler des récompenses plus rapidement dans de nouvelles catégories comme le covoiturage, les abonnements aux services de diffusion en continu et la livraison de repas. Notre carte présente également une nouvelle caractéristique qui permet à nos clients d'économiser 2,5 % sur les opérations en devises, et nous sommes la seule grande banque au Canada à l'offrir. »

La carte American Express Or de la Banque Scotia offre de nombreux avantages :

5x les Points-bonis Scotia pour les catégories admissibles épicerie, restaurant et divertissement - Nouveau taux de remise plus élevé!

pour les catégories admissibles épicerie, restaurant et divertissement - Nouveau taux de remise plus élevé! 3x les Points-bonis Scotia pour la catégorie admissible transports en commun, y compris l'essence - Valeur accrue!

pour la catégorie admissible transports en commun, y compris l'essence - Valeur accrue! 3x les Points-bonis Scotia à l'achat de certains services de diffusion en continu - Nouveau!

à l'achat de certains services de diffusion en continu - Nouveau! 1x les Points-bonis Scotia sur tous les autres achats

sur tous les autres achats Aucuns frais d'opérations en devises étrangères † - Nouveau!

- Nouveau! Jusqu'au 30 décembre 2019, une offre de bienvenue pouvant atteindre 300 $ de points en prime***

« Le pari de la Banque Scotia est audacieux, et nos clients le remarquent, observe Anya Schnoor, vice-présidente à la direction, Produits de détail à la Banque Scotia. Les changements que nous avons apportés à notre carte American Express Or lancent un message clair : nous voulons que cette carte soit numéro un auprès des clients. La Banque Scotia s'efforce d'offrir à sa clientèle des solutions de premier choix à un excellent rapport qualité-prix pour la récompenser de faire affaire avec nous. »

« Nous sommes ravis de nous associer de nouveau à la Banque Scotia, l'un des émetteurs les plus importants et les plus respectés au Canada, pour offrir à ses clients encore plus de récompenses et de valeur pour leurs achats courants, affirme Ann Sattin, vice-présidente, American Express. Nous sommes fiers de proposer aux clients de la Banque Scotia la fiabilité et la sécurité du réseau American Express. »

En plus des avantages du programme Points-bonis Scotia, les titulaires de la carte American Express Or de la Banque Scotia auront accès à de nouvelles offres exclusives d'American Express, et ils continueront de profiter de différents programmes comme le service Avant-premièreᴹᴰ et American Express inviteᴹᴰ. Pour tout savoir sur la nouvelle carte et les offres associées, rendez-vous au www.banquescotia.com/amexor.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés, et les actifs, à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site de la Banque Scotia et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

* Comparativement à d'autres cartes de crédit pour particuliers offertes publiquement par les banques canadiennes de l'Annexe I en date du 26 mars 2019.

** Obtenez 5x les points dans trois catégories (épiceries, restaurants et divertissement), soit plus de catégories de commerçants qu'avec toute autre carte de crédit donnant droit à des points offerte publiquement par une banque canadienne de l'Annexe I en date du 19 juin 2019. La comparaison est établie au moyen des codes de catégorie de commerçants American Express auprès desquels un titulaire de carte peut obtenir cinq fois les points par tranche de 1 $ CA d'achats admissibles. Sont exclues les offres promotionnelles de points en prime et les offres d'une durée limitée.

† Le terme « frais d'opérations en devises » remplace celui de « frais de conversion en devises ». Ces frais désignent les frais de 2,5 % qui sont généralement facturés par les émetteurs de carte de crédit, en sus du taux de change. La Banque Scotia ne vous facturera pas ces frais sur vos opérations (comme les achats) en devises étrangères. Seul le taux de change s'applique. Voir la section portant sur les frais d'opérations en devises de la déclaration afférente à l'accord pour les détails. Les taux et les frais peuvent changer.

*** Obtenez une prime unique de 5 000 Points-bonis Scotia lorsque vous effectuez au moins 10 000 $ d'achats courants au cours de la première année. Jusqu'au 30 décembre 2019, obtenez 25 000 Points-bonis Scotia supplémentaires en prime en effectuant des achats courants totalisant 1 000 $ au cours des trois premiers mois. La prime totale pouvant être obtenue s'élève à 30 000 Point-bonis Scotia, soit l'équivalent de 300 $ pouvant être échangés contre des récompenses voyages. Pour être admissible, il faut satisfaire à certaines conditions. Pour obtenir tous les détails, allez à www.banquescotia.com/amexor. L'offre peut être modifiée.

Renseignements: Relations avec les médias : Patricia Hsiung, Banque Scotia, patricia.hsiung@scotiabank.com, 416-866-7830

