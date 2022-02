La Banque Scotia fait un don de 200 000 $ à la Croix-Rouge en soutien au peuple de l'Ukraine

TORONTO, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Scotia a annoncé qu'elle a fait un don de 200 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes touchées par les conflits qui secouent l'Ukraine et les pays voisins.

« L'invasion de l'Ukraine entraîne une crise humanitaire sans précédent qui a des répercussions graves et profondes sur toutes les populations, et qui nécessite une réponse mondiale concertée, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. La Banque Scotia est de tout cœur avec les peuples de l'Ukraine et des environs, ainsi qu'avec la grande et dynamique communauté ukrainienne du Canada. Nous continuerons à soutenir nos collectivités dans des moments comme celui-ci, où les besoins sont réels et urgents. »

Les Canadiens qui souhaitent faire un don au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine peuvent consulter le site www.croixrouge.ca ou se rendre dans n'importe quelle succursale du Canada. Le gouvernement du Canada versera un montant équivalent pour chaque don versé par les Canadiens à la Croix-Rouge canadienne entre le 24 février et le 18 mars 2022, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars.

À propos de la Banque Scotia

