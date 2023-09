Nouvelle collaboration avec Vente A Canada pour offrir de l'aide et des ressources aux étudiants étrangers originaires de l'Amérique latine.

Bourses offertes par la Banque Scotia et CICan pour aider les étudiants à se préparer financièrement à l'année scolaire

TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Alors qu'une nouvelle année scolaire commence pour plus de 900 000 étudiants étrangers au Canada, la Banque Scotia a annoncé une nouvelle collaboration avec Vente a Canada afin d'aider les étudiants et les nouveaux arrivants de l'Amérique latine à bien amorcer leur nouvelle vie au Canada.

« Pour un étudiant étranger, s'installer dans un nouveau pays est une expérience emballante, mais qui peut aussi s'avérer stressante, a déclaré Julie Strofolino, vice-présidente, Valeur clientèle de détail à la Banque Scotia. De concert avec Vente a Canada, nous pouvons aider les étudiants étrangers à tirer le maximum de leurs études au Canada en supprimant des obstacles inutiles et en offrant des conseils et des outils pratiques pour réussir la prochaine année scolaire et les suivantes. »

Vente a Canada est une organisation de premier plan qui aide les étudiants de l'Amérique latine à rejoindre plus de 85 établissements et fournisseurs de services d'éducation lors de salons annuels et dans une plateforme en ligne. Jusqu'ici, cette organisation a aidé plus de 20 000 étudiants à réaliser leur rêve d'étudier, de travailler et de vivre au Canada en leur donnant accès à de l'information exhaustive et à des outils.

« Vente a Canada a pour mission de fournir aux étudiants étrangers l'information la plus précise et à jour qui soit sur la formation, l'immigration et l'installation à l'étranger, explique Steven Wharton, chef de la direction de Vente a Canada. Notre collaboration avec la Banque Scotia nous permet de soutenir encore mieux les étudiants en leur proposant les conseils et les solutions de la Banque Scotia pour les aider à bien organiser leur nouvelle vie au Canada. »

Outiller les étudiants étrangers avec des conseils personnalisés et des ressources

La Banque Scotia s'engage à épauler les étudiants étrangers en leur proposant les ressources, les occasions et les conseils qu'il leur faut pour bien préparer leur avenir financier. En voici quelques exemples.

Il n'est pas toujours facile pour un étudiant étranger de gérer ses finances. Le Portail étudiant de la Banque Scotia est une source d'information fiable, où l'on trouve des conseils, des outils et des solutions qui peuvent aider les étudiants étrangers à entamer plus facilement leur parcours financier et éducatif au Canada. On y invite aussi les étudiants à communiquer avec un conseiller de la Banque Scotia pour obtenir des conseils personnalisés qui les aideront à planifier leur avenir financier.





Le programme BonDébut de la Banque Scotia MD est conçu spécialement pour aider les étudiants étrangers à gérer leurs opérations bancaires au Canada , en leur donnant accès à un compte sans frais, des opérations de débit et de virement Interac illimitées, des transferts de fonds internationaux illimités et plus encore.





est conçu spécialement pour aider les étudiants étrangers à gérer leurs opérations bancaires au , en leur donnant accès à un compte sans frais, des opérations de débit et de virement Interac illimitées, des transferts de fonds internationaux illimités et plus encore. Dans le cadre du programme de CPG pour étudiants étrangers de la Banque Scotia, les étudiants admissibles peuvent acheter un certificat de placement garanti (CPG) qui leur permet de démontrer à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qu'ils disposent des fonds nécessaires pour l'obtention d'un permis d'études, et qui leur donne accès à de l'argent pour régler leurs frais de subsistance pendant leurs études au Canada .





qu'ils disposent des fonds nécessaires pour l'obtention d'un permis d'études, et qui leur donne accès à de l'argent pour régler leurs frais de subsistance pendant leurs études au . La Banque Scotia offre un éventail d'outils en ligne pour aider les étudiants à gérer leurs finances au quotidien. Grâce à des outils numériques comme Argent futé Scotia de Conseils+, une appli de gestion budgétaire, et Investisseur futé Scotia de Conseils+, les étudiants peuvent gérer plus facilement leurs finances pour mieux se concentrer sur leurs études.





Bourses pour aider les étudiants étrangers et accélérer leur réussite : Bourse d'excellence CPG pour étudiants étrangers de la Banque Scotia - La Banque Scotia s'est associée à Collèges et instituts Canada (CICan), le porte-parole national et international du plus vaste réseau postsecondaire du Canada , pour offrir un montant de 25 000 $ sous forme de bourses. Les deux organisations démontrent ainsi leur engagement envers les étudiants étrangers tout en contribuant à promouvoir les occasions d'études au Canada . Information sur le programme de bourse de CICan : https://www.collegesinstitutes.ca/fr/notre-role/programme-bourses-cican/programme-bourse-dexcellence-cpg-pour-etudiants-etrangers-de-la-banque-scotia/



Concours de bourses Investis dans ton avenir avec la Banque Scotia : Pour aider les étudiants à financer leurs études postsecondaires au Canada , la Banque remet dans le cadre de ce concours des bourses totalisant 60 000 $, dont l'une à un étudiant canadien et l'autre, à un étudiant étranger. Les étudiants doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada avant le 31 janvier 2024. Détails sur le concours Investis dans ton avenir avec la Banque Scotia : https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/comptes-bancaires/comptes-etudiants/investis-dans-ton-avenir.html



