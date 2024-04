Grâce à ce partenariat, ces personnes venues de l'étranger ont encore plus accès aux ressources pertinentes pour mieux comprendre les services financiers au Canada.

TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia continue de soutenir les personnes qui rêvent d'immigrer au Canada en lançant son partenariat stratégique avec Immigration.ca, le premier site Web créé pour les étrangers qui arrivent au pays. Cette plateforme, principale source de renseignements sur l'immigration au Canada, accueille plus de 2,5 millions de visites par mois, que ce soit en ligne ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux.

« S'établir dans un nouveau pays peut s'avérer difficile. C'est pourquoi nous nous engageons à accompagner les nouveaux arrivants et arrivantes dans cette transition en leur fournissant tous les renseignements financiers et tout le soutien dont ils ont besoin pour réussir leur nouvelle vie, déclare Tanya Eisener, première vice-présidente, Valeur clientèle de détail à la Banque Scotia. Grâce à notre partenariat avec Immigration.ca, nous pourrons aider un plus grand nombre de personnes dans cette situation, peu importe où elles se trouvent dans leur processus d'installation. »

La plateforme Immigration.ca permet la mise en relation des nouveaux arrivants et arrivantes qui souhaitent obtenir des conseils avec des spécialistes qualifiés et agréés dont le rôle est d'évaluer le potentiel d'immigration au Canada, quel que soit le pays d'origine. Immigration.ca, par l'entremise du Centre de ressource en citoyenneté canadienne et immigration (CCIRC) inc., réunit une équipe chevronnée de représentantes et de représentants agréés, qui possèdent ensemble une expérience de plus de 90 ans dans le domaine de l'immigration.

De plus, le site Web offre un accès rapide à des ressources fiables qui expliquent les exigences à remplir pour obtenir un visa d'étudiant, de travail ou de visiteur. Les personnes intéressées peuvent également obtenir une évaluation gratuite de leur potentiel d'immigration au Canada.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Banque Scotia pour nous assurer que les personnes qui nous consultent ont la meilleure expérience bancaire qui soit, avant et après leur arrivée au Canada, indique Jon Vassallo, chef de la direction d'Immigration.ca. La Banque Scotia offre des produits spécialement conçus pour les nouveaux arrivants et arrivantes pour les aider à se préparer à une vie prospère au Canada. »

Des sondages de la Banque Scotia ont révélé que les personnes qui viennent d'arriver au pays se sentent inquiètes, dépassées et désorientées par leurs finances et le système bancaire canadien. C'est pourquoi la Banque Scotia continue d'amplifier le soutien qu'elle leur offre avant et après leur arrivée.

À titre de partenaire bancaire exclusif d'Immigration.ca, la Banque Scotia met à leur disposition des ressources fiables de littératie financière, des spécialistes chevronnés et un soutien personnalisé.

Autres formes de soutien :

Le programme BonDébut de la Banque Scotia MD répond aux besoins des nouveaux arrivants et arrivantes en leur offrant la possibilité d'ouvrir des comptes-chèques sans frais pendant un an, d'obtenir du crédit, d'épargner, d'effectuer des virements à l'étranger sans frais et d'utiliser les services de conseillers Scotia*.





répond aux besoins des nouveaux arrivants et arrivantes en leur offrant la possibilité d'ouvrir des comptes-chèques sans frais pendant un an, d'obtenir du crédit, d'épargner, d'effectuer des virements à l'étranger sans frais et d'utiliser les services de conseillers Scotia*. Le Centre Conseils+ de la Banque Scotia permet de mieux comprendre le système bancaire canadien. Il s'agit d'une source d'informations fiable sur les produits, les services et les sujets connexes, qui offre une multitude d'options pour obtenir des conseils financiers.





permet de mieux comprendre le système bancaire canadien. Il s'agit d'une source d'informations fiable sur les produits, les services et les sujets connexes, qui offre une multitude d'options pour obtenir des conseils financiers. Des outils comme Argent futé Scotia de Conseils+, une application de budget numérique, et des plateformes de placement comme Investisseur futé Scotia , permettent à cette nouvelle clientèle d'avoir un plus grand contrôle sur ses finances.





de Conseils+, une application de budget numérique, et des plateformes de placement comme , permettent à cette nouvelle clientèle d'avoir un plus grand contrôle sur ses finances. ScotiaINSPIREMC est une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans dont l'objectif est d'améliorer la résilience économique des groupes défavorisés.

*Le programme BonDébut de la Banque Scotia est conçu pour les résidentes et résidents permanents établis au Canada depuis au plus cinq ans, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers. Les avantages du programme sont assujettis à certaines conditions.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement: Elizabeth McFadden, Communications mondiales, [email protected]