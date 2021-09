TORONTO et SUNNYVALE, Calif., le 29 sept. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat stratégique visant à renforcer l'engagement de la Banque à donner priorité à l'infonuagique et à accélérer la réalisation de sa stratégie mondiale en matière de données et d'analytique. À titre de partenaire de confiance de la Banque Scotia pour les services de données et d'analytique en nuage, Google Cloud contribuera à créer une expérience plus personnalisée et plus prédictive pour les clients de la Banque dans les Amériques et partout au monde.

« Ayant remporté cette année le prix de banque la plus innovante avec les données décerné par le magazine The Banker, la Banque Scotia est reconnue comme un chef de file mondial en innovation qui met à profit la technologie pour améliorer concrètement l'expérience des clients, a déclaré Phil Thomas, vice-président à la direction, Observatoire clients, Données et Analytique à la Banque Scotia. En intégrant les solutions novatrices de données, d'analytique et d'intelligence artificielle de Google Cloud, nous serons en mesure d'attirer de nouveaux employés talentueux à l'échelle de la planète, de poursuivre sur notre lancée et d'accélérer encore plus la réalisation de nos stratégies à incidence majeure axées sur les clients. »

Ce partenariat vient consolider les progrès importants réalisés par la Banque Scotia à l'égard de sa stratégie d'infonuagique au cours des dernières années. En transférant ses données clients à la plateforme Google Cloud et en tirant parti des solutions d'analyse de données et d'intelligence artificielle de premier plan qu'offre celle-ci, la Banque Scotia profitera des avantages suivants :

Mise à profit des données pour l'analyse prédictive des offres : La Banque pourra traiter les données plus rapidement, comprendre les ressentis clients et produire des offres pertinentes rapidement. À l'aide des modèles d'apprentissage machine de Google Cloud, la Banque Scotia pourra réduire de 14 jours à quelques heures seulement le temps consacré à l'analyse prédictive des offres à l'intention des clients.

Amélioration des interactions avec les clients grâce à l'intelligence artificielle : Dans le cadre de ce partenariat, la Banque Scotia mettra à la disposition de ses ingénieurs et de ses scientifiques de données les solutions d'intelligence artificielle de Google comme le traitement du langage naturel et les fonctionnalités liées à la voix et à la vision pour contribuer à automatiser ses processus liés aux documents et à l'intégration des clients - ce qui permettra en fin de compte d'améliorer les interactions avec ces derniers.

Décloisonnement des données à l'échelle de l'entreprise : La migration à Google Cloud contribuera à décloisonner les données au sein de la Banque de façon à révéler des renseignements auparavant dissimulés qui permettront à l'entreprise d'offrir de meilleurs conseils financiers à ses clients.

« Partout dans le monde, les clients s'attendent à vivre une expérience bancaire de plus en plus personnalisée. Notre partenariat avec la Banque Scotia renforce l'engagement de celle-ci envers la technologie et la mise en place d'initiatives uniques pour ses clients à l'échelle de la planète, affirme Kirsten Kliphouse, présidente, Google Cloud, Amérique du Nord. En éliminant le cloisonnement des données grâce au nuage et en tirant parti des outils de données et d'analytique de Google Cloud, la Banque rehaussera sa capacité d'offrir rapidement une expérience client prédictive et de créer la banque de l'avenir. »

À titre de fournisseur de confiance de la Banque Scotia pour les services infonuagiques, Google Cloud permettra à celle-ci d'exécuter des charges de travail confidentielles dans un environnement infonuagique hautement sécurisé, tout en respectant ses objectifs de contrôle de la sécurité.

« Le partenariat avec Google Cloud pour les données et l'analytique permettra d'améliorer considérablement la vitesse, le niveau de complexité et l'omniprésence des renseignements et de l'automatisation par le traitement en parallèle et la diffusion en continu des données, explique Grace Lee, première vice-présidente et chef, Analytique, Banque Scotia. Il ne fait aucun doute que cette transformation améliorera l'expérience des clients et l'efficience de la Banque à l'échelle mondiale. »

Leadership de la Banque Scotia en matière d'innovation

Au cours de la pandémie de COVID-19, la Banque Scotia a délivré des prestations d'aide en ligne à quelque 360 000 Canadiens et leurs entreprises. C'est notamment en raison de cette réponse rapide à la situation, au moyen des canaux numériques, que la Banque Scotia a été nommée la banque la plus innovante avec les données par le magazine The Banker, une publication du Financial Times, en 2021, et la meilleure banque en Amérique du Nord pour l'innovation dans les services bancaires numériques par ce même magazine en 2020. La Banque est également arrivée première au classement de l'étude de J.D. Powers sur la satisfaction envers les services bancaires en ligne au Canada en 2020, et elle a de nouveau obtenu la première place de ce classement en 2021.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité des entreprises à effectuer une transformation numérique en offrant les meilleures infrastructures, plateformes, expertises et solutions sectorielles. Ses solutions de classe entreprise - offertes dans le nuage le plus écologique de l'industrie - tirent parti de la technologie de pointe de Google. Des clients se trouvant dans plus de 200 pays et territoires font appel à des partenaires de confiance comme Google Cloud afin de favoriser leur croissance et de résoudre leurs problèmes d'affaires les plus critiques.

