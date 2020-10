La Banque Scotia fait de nouveau le point sur les programmes d'aide mis en place pour aider les clients à faire face à la pandémie

TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia fournit aujourd'hui de nouvelles données à jour au 30 septembre 2020 sur les sommes dues par les clients dans le cadre des programmes d'aide mis en place pour faire face à la pandémie.

« Grâce à nos programmes d'aide, nos clients ont eu le temps et la souplesse nécessaires pour gérer efficacement leurs finances, explique Daniel Moore, chef, Gestion du risque à la Banque Scotia. Le solde des reports de paiement a considérablement baissé, comme prévu, puisque nos clients font maintenant leurs paiements à temps étant donné que les programmes de report ont expiré. Cela met en relief l'excellente qualité du crédit sous-jacent de notre portefeuille de prêts. » Les reports actifs représentaient environ 5,3 % du total des prêts au 30 septembre 2020.

La déclaration complète est accessible à la page Web Relations avec les investisseurs de la Banque.

Faits saillants (au 30 septembre 2020) :

Services aux particuliers -- Canada : reports actifs totalisant 16,4 milliards de dollars, une baisse comparativement aux 39 milliards de dollars au 31 août 2020. Voici la ventilation : 15,1 milliards de dollars en prêts hypothécaires; 1,1 milliard de dollars en prêts-autos, 50 millions de dollars en cartes de crédit; et 125 millions de dollars en autres prêts personnels. Parmi les programmes qui ont expiré, 98 % des clients sont maintenant à jour dans leurs paiements.

: reports actifs totalisant 16,4 milliards de dollars, une baisse comparativement aux 39 milliards de dollars au 31 août 2020. Voici la ventilation : 15,1 milliards de dollars en prêts hypothécaires; 1,1 milliard de dollars en prêts-autos, 50 millions de dollars en cartes de crédit; et 125 millions de dollars en autres prêts personnels. Parmi les programmes qui ont expiré, 98 % des clients sont maintenant à jour dans leurs paiements. Report de versements hypothécaires : Pour les clients dont le programme est expiré, 99 % sont maintenant à jour dans leurs versements. Quant aux clients dont le programme est encore actif, environ 40 % d'entre eux ont des prêts assurés et ceux qui ont des prêts non assurés ont une cote FICO moyenne pondérée de 762.

Prêts personnels au Canada : 90 % des reports de versements concernent des prêts-autos -- ce qui illustre bien la part de marché dominante de la Banque Scotia dans le secteur du financement automobile -- et 93,5 % des clients dont le programme a expiré en ce qui a trait à leur prêt personnel sont maintenant à jour dans leurs paiements.

: 90 % des reports de versements concernent des prêts-autos -- ce qui illustre bien la part de marché dominante de la Banque Scotia dans le secteur du financement automobile -- et 93,5 % des clients dont le programme a expiré en ce qui a trait à leur prêt personnel sont maintenant à jour dans leurs paiements. Services aux particuliers -- Opérations internationales : reports actifs totalisant 8,5 milliards de dollars, une baisse comparativement aux 12 milliards de dollars au 31 août 2020. Pour les programmes qui ont expiré, 91,2 % des particuliers à l'étranger sont à jour dans leurs paiements.

reports actifs totalisant 8,5 milliards de dollars, une baisse comparativement aux 12 milliards de dollars au 31 août 2020. Pour les programmes qui ont expiré, 91,2 % des particuliers à l'étranger sont à jour dans leurs paiements. Services bancaires aux entreprises et aux petites entreprises :

Canada : reports actifs totalisant 1,1 milliard de dollars, une baisse comparativement aux 1,6 milliard de dollars au 31 août 2020.

Canada : reports actifs totalisant 1,1 milliard de dollars, une baisse comparativement aux 1,6 milliard de dollars au 31 août 2020.

International : reports actifs totalisant 6,6 milliards de dollars, une baisse comparativement aux 7,5 milliards de dollars au 31 août 2020.

Ces données feront l'objet d'une mise à jour dans le cadre de la présentation des résultats du quatrième trimestre de 2020 de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

