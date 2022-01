La nouvelle politique établit une norme mondiale pour tous les employés de la Banque Scotia, de 8 semaines entièrement payées pour tous les parents et 8 semaines de plus entièrement payées pour les parents qui donnent naissance

TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra en place d'ici 2025 une nouvelle norme mondiale pour le congé parental dans tous les pays où elle exerce des activités. Ce congé prévoit 8 semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et 8 semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. Les employés travaillant au Canada auront aussi accès, à partir du 1er avril, à une couverture élargie des avantages pour les familles, qui couvrent désormais les frais liés aux traitements de fertilité, à l'adoption et à la maternité de substitution.

« À la Banque Scotia, nous sommes d'avis que d'offrir un congé parental à tous les parents donne à nos employés la possibilité de se concentrer sur le bien-être de leur famille et leur bien-être personnel, ce qui leur permet ensuite de s'épanouir dans leur milieu de travail, explique Dominic Cole-Morgan, premier vice-président, Rémunération globale. Nous sommes fiers d'établir cette nouvelle norme mondiale et d'améliorer ainsi notre offre d'avantages sociaux, qui peut être étendue à tous nos employés dans le monde. »

Pour les employés du Canada, les améliorations à la politique de congé parental entreront en vigueur en 2023 dans la foulée des mises à jour récentes de 2020, alors qu'elles seront mises en place dès cette année à Trinité-et-Tobago, aux Bahamas, aux îles Caïmans, aux îles Turks et Caicos entre autres. La nouvelle norme sera en place d'ici 2025 dans 24 pays où la Banque exerce des activités, dont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou.

« Nous avons voulu que notre politique de congé parental soit inclusive pour tous les parents, afin de répondre aux attentes de notre mission, pour l'avenir de tous, souligne Anya Schnoor, vice-présidente à la direction, Antilles, Amérique centrale et Uruguay, à la Banque Scotia. Quel que soit le pays où habitent les BanquiersScotia, ils peuvent s'attendre à bénéficier de la même souplesse et qualité de couverture leur permettant de s'absenter du travail pour se consacrer à leur nouvelle famille. »

De nouveaux avantages pour les familles seront aussi offerts aux employés du Canada à compter du 1er avril. En effet, dans le cadre de la couverture de base du Régime canadien d'avantages sociaux, les employés admissibles auront accès à des mesures de soutien à la famille, comme les traitements de fertilité, l'adoption et la maternité de substitution. Également à compter du 1er avril, les employés et leurs personnes à charge admissibles du Canada bénéficieront d'une couverture de 10 000 $ en services de bien-être mental, dans le cadre de leur couverture de base. Cette couverture élargie comprend des services comme l'accès à un conseiller clinicien ou à un psychologue, une thérapie cognitivo-comportementale sur Internet, entre autres.

