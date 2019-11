La Banque Scotia établit officiellement le secteur d'activité Gestion de patrimoine mondiale, particulièrement bien positionné pour prendre de l'expansion

TORONTO, le 1er nov. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que Gestion de patrimoine mondiale devient un secteur d'activité à part entière étant donné l'impressionnante croissance de plus de 10 % de ses actifs au cours des dernières années ainsi que son apport considérable et constant aux résultats globaux de la banque.

« Le fait que Gestion de patrimoine mondiale devient un secteur d'activité distinct témoigne de son succès et du rôle majeur qu'elle jouera dans notre stratégie de croissance au cours des années à venir », souligne Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

Gestion de patrimoine mondiale privilégie l'élaboration d'un modèle d'entreprise évolutif axé sur le client et les acquisitions stratégiques, comme celles de Jarislowsky, Fraser Limited et de Gestion financière MD, qui augmentent la capacité des segments de clientèle clé. D'ailleurs, elle prévoit représenter une fraction plus importante des résultats globaux de la banque en tirant parti de compétences et de partenariats élargis.

« Toutes nos activités de gestion de patrimoine ont connu un essor considérable. Nous avons effectué des investissements notables de manière à accroître notre capacité et à offrir plus de services. En retour, nos clients font davantage affaire avec nous. Nous profitons de cet élan pour développer nos activités principales et augmenter notre présence dans de nouveaux créneaux. De plus, nous pouvons tabler sur le réseau de la Banque Scotia pour saisir des occasions à l'extérieur du pays », affirme Glen Gowland, vice-président à la direction, Gestion de patrimoine mondiale.

« Je crois que nous excellons dans notre domaine, car nous consacrons toute notre énergie à améliorer la vie de nos clients et mettons toutes les ressources de notre organisation à leur service », ajoute M. Gowland.

Pour en savoir plus sur Gestion de patrimoine mondiale, visitez globalwealth.scotiabank.com/fr/accueil.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses quelque 25 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et son actif, à plus de 1 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, alexandra.mathias@scotiabank.com, Tél. : 416-448-7044

Related Links

www.scotiabank.ca