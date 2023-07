TORONTO, le 12 juill. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia et Xero, la plateforme mondiale pour les petites entreprises, simplifient les tâches d'administration financière des propriétaires de petites entreprises au Canada et de leurs professionnels en comptabilité et en tenue de compte. Avec Xero, les petites entreprises clientes de la Banque Scotia pourront facilement consulter et intégrer leurs renseignements bancaires et leurs opérations courantes, ce qui leur permettra d'avoir une bonne visibilité sur leurs flux de trésorerie et de réduire le temps consacré aux tâches d'importation de données manuelles.

« La Banque Scotia s'engage à faciliter la gestion d'entreprise de ses clients, a déclaré Chris Manning, premier vice-président, Paiements mondiaux pour entreprises à la Banque Scotia. En collaboration avec Xero, la Banque offrira à ses clients une plateforme unique pour le traitement de leurs processus de comptabilité, de paiements et de gestion financière. »

Grâce aux technologies API, accessibles via la plateforme Scotia TranXactMC, la Banque Scotia pourra transmettre des données financières vers la plateforme de comptabilité de Xero, simplifiant le processus de comptabilité pour les propriétaires d'entreprises. En collaboration avec Xero, la Banque Scotia offrira aux entreprises clientes :

une gestion financière simplifiée réduisant la saisie manuelle de données et la bascule entre applications;

un aperçu des flux de trésorerie pour faciliter une prise de décision éclairée;

une efficacité accrue grâce aux fonctions d'automatisation du rapprochement des données.

« L'intégration avec la Banque Scotia offrira une nouvelle valeur aux clients de Xero au Canada, en procurant aux propriétaires de petites entreprises de l'information leur permettant de prendre rapidement des décisions d'affaires éclairées, affirme Chris O'Neill, chef de la croissance, Xero. Nous sommes vraiment heureux de faire équipe avec la Banque Scotia dans le cadre de nos efforts collectifs en vue d'améliorer les choses pour le personnel des petites entreprises et leurs conseillers. »

Le partenariat de la Banque Scotia et Xero offrira aux entreprises clientes une meilleure visibilité et un contrôle accru de leurs renseignements financiers, tout en permettant aux propriétaires de consacrer plus de temps à la gestion de leur entreprise.

Pour en savoir plus sur les API de Scotia TranXact, visitez le Portail des développeurs de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le https://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos de Xero

Xero, une plateforme mondiale comptant 3,5 millions d'abonnés, offre aux petites entreprises une solution centralisée pour la comptabilité, la paie, la gestion des effectifs, les dépenses et les projets. Xero dispose également d'un vaste écosystème d'applications connectées et d'un réseau de banques et autres institutions financières permettant aux petites entreprises d'accéder à une gamme de solutions à partir de la plateforme ouverte de Xero et ainsi d'optimiser la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Durant quatre années consécutives, Xero a figuré à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg (2020-2023). En 2021 et 2022, elle a également figuré à l'indice de durabilité Dow Jones à la suite de l'évaluation de durabilité des entreprises menée par S&P Global. Xero est un partenaire de la FIFA pour le football féminin.

SOURCE Scotiabank

