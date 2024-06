TORONTO, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Banque Scotia et The 519, le plus grand centre communautaire et fournisseur de services à la communauté 2SLGBTQIA+ du Canada, ont annoncé aujourd'hui un partenariat de 750 000 $ sur trois ans pour lancer deux nouveaux programmes visant à aider les personnes nouvellement arrivées, réfugiées et demandeuses d'asile à s'intégrer et à trouver un emploi pour commencer leur nouvelle vie au Canada.

Avec le financement de ScotiaINSPIRE, stratégie d'impact social de la Banque Scotia dans le cadre de laquelle elle s'engage à investir 500 millions de dollars pour supprimer les obstacles à l'emploi et à l'avancement professionnel, The 519 lancera les initiatives suivantes :

Project Unlock , qui propose des programmes personnalisés aux personnes LGBTQIA+ nouvellement arrivées, notamment de l'aide financière pour obtenir les reconnaissances professionnelles requises pour mener une carrière dans des domaines où la demande est forte. Les participantes et participants auront accès à du mentorat, du coaching et de l'aide à la recherche d'emploi. The 519 fournira aussi de la formation aux employeurs de tout le Canada afin de créer des milieux de travail inclusifs et accueillants.

« À la Banque Scotia, nous sommes fiers de notre engagement à faire progresser l'inclusion, le sentiment d'appartenance et les perspectives des membres de la communauté 2SLGBTQIA+ à l'échelle locale et partout où la Banque est présente, explique Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Durabilité, Impact social et Communications de la Banque Scotia. Nous sommes heureux de nous associer à The 519, par l'entremise de ScotiaINSPIRE, afin de soutenir les précieux efforts de l'organisme pour aider les personnes nouvellement arrivées au Canada à s'installer et à atteindre la stabilité sociale et financière. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec la Banque Scotia pour soutenir les collectivités que nous servons. Les personnes LGBTQIA+ qui cherchent un refuge au Canada contribuent énormément à notre société et à notre pays. Ce partenariat nous permettra de continuer à fournir du soutien coordonné et de l'aide en matière d'emploi à ceux qui souhaitent refaire leur vie dans leur nouvelle terre d'accueil », affirme Lisa Duplessis, directrice des programmes et services communautaires à The 519.

Cultiver la Fierté Scotia

L'engagement de la Banque Scotia à faire de l'égalité et de l'inclusion de la grande communauté 2SLGBTQIA + une priorité ne se limite pas à souligner le Mois de la Fierté : il se manifeste tout au long de l'année dans le cadre d'initiatives comme celles-ci :

En 2023, la Banque Scotia a établi une nouvelle norme mondiale en matière de congé parental au Canada , soit huit semaines entièrement payées pour tous les parents (quel que soit leur genre) accueillant un nouvel enfant et huit semaines additionnelles pour les parents ayant donné naissance. D'ici 2025, cette nouvelle norme sera en place dans 24 pays où la Banque est présente, dont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia à faire progresser la diversité, l'inclusion et le sentiment d'appartenance, consultez la page www.banquescotia.com/fierte.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de ScotiaINSPIRE

ScotiaINSPIRE est la stratégie d'impact social de la Banque Scotia dans le cadre de laquelle elle investit 500 millions de dollars sur dix ans dans trois domaines d'intervention prioritaires : encourager la poursuite d'études secondaires et postsecondaires, éliminer les obstacles à l'avancement professionnel et soutenir l'inclusion économique des personnes nouvellement arrivées. ScotiaINSPIRE investit également dans des programmes visant à revaloriser les langues et cultures autochtones, ainsi qu'à combler des besoins urgents et fondamentaux, notamment l'accès à de l'eau, à de la nourriture, à un logement et à des soins médicaux. Depuis son lancement en 2021, le programme a fourni 102 millions de dollars en financement à 200 organismes de partout dans le monde, aidant ainsi des personnes issues de groupes défavorisés à traverser 1,6 million de moments critiques1.

À propos de The 519

The 519 est le plus grand centre communautaire et fournisseur de services à la communauté 2SLGBTQ+ au Canada. Cet organisme de bienfaisance enregistré de la Ville de Toronto a été fondé en 1976 par des membres de la communauté 2SLGBTQ+ locale pour créer un espace où l'on se rassemble pour célébrer, se coordonner et tisser des liens. Pour en savoir plus, visitez le site the519.org.

_______________________________________ 1 Les moments critiques sont des situations où une personne ou un groupe a reçu du soutien, une formation ou des ressources dans le cadre d'un programme rendu possible par un financement de ScotiaINSPIRE. Ces moments sont comptabilisés proportionnellement au financement octroyé par ScotiaINSPIRE pour la période, le programme ou l'investissement total à ce jour précisé, selon le cas.

