L'engagement de 495 000 $ contribuera à soutenir la mission de Rainbow Railroad, qui vise à aider directement les personnes de la communauté LGBTQI+ en détresse dans le monde

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia et Rainbow Railroad, un organisme international établi à Toronto et à New York qui se consacre à la protection des droits des personnes de la communauté LGBTQI+, sont ravis d'annoncer un partenariat de trois ans en vue d'offrir une assistance immédiate aux personnes de cette communauté qui vivent en situation de détresse dans le monde. L'investissement de 495 000 $ permettra également à Rainbow Railroad de poursuivre l'établissement de partenariats avec des organismes ayant la même vocation, tant à l'échelle nationale qu'internationale - y compris dans les pays où la Banque Scotia est présente.

L'appui financier de la Banque servira à la mise sur pied et à la consolidation du réseau d'organismes partenaires mondiaux voués à la protection des droits des personnes de la communauté LGBTQI+. Les personnes qui font appel à cet organisme bénéficient d'une assistance immédiate dans les pays où elles subissent la persécution, ainsi que d'un soutien après leur évacuation vers le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

À l'heure actuelle, quelque 70 pays ont adopté des lois criminalisant les relations homosexuelles, et dans plusieurs autres, les personnes de la communauté LGBTQI+ font face à la persécution en raison de leur identité. Souvent, la fuite est la seule issue.

Alors que nous observons un nombre record de personnes déplacées dans le monde, la vulnérabilité des personnes de la communauté LGBTQI+ est attribuable à l'homophobie et à la transphobie systémique dans le pays d'origine, ce qui fait en sorte qu'elles sont déplacées à l'intérieur même de leur pays, ou qu'on les empêche de fuir le danger. La demande d'aide a augmenté considérablement, dépassant la capacité de la société à y répondre. En 2021, 8 506 personnes ont eu recours à Rainbow Railroad - une hausse de 100 % par rapport à 2020. Cette année, l'organisme prévoit plus de 10 000 demandes d'assistance. Les besoins sont urgents, et l'investissement peut contribuer à sauver des vies.

« Nous sommes fiers d'offrir notre soutien à Rainbow Railroad, dont la mission est d'aider les personnes de la communauté LGBTQI+ qui subissent la persécution à déménager et à se réinstaller, explique Meigan Terry, PVP et chef, Impact social, Durabilité et Communications. Le programme ScotiaINSPIRE nous permet d'investir dans des programmes et des organismes qui aident les nouveaux arrivants à s'installer et qui éliminent les obstacles auxquels font face les groupes défavorisés, tout en contribuant à créer un monde plus inclusif. »

Le partenariat communautaire de la Banque Scotia avec Rainbow Railroad s'inscrit dans le cadre de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes défavorisés. L'initiative ScotiaINSPIRE favorise des changements durables en s'associant à des programmes et des organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier. ScotiaINSPIRE a appuyé près de 200 organismes de bienfaisance et déployé 26 millions de dollars d'investissements dans diverses collectivités partout dans le monde durant sa première année et poursuit ses investissements dans des initiatives communautaires qui sont porteuses de changements.

« L'engagement de la Banque Scotia envers la communauté LGBTQI+ mondiale nous remplit de gratitude et nous inspire, soutient Kimahli Powell, directeur général de Rainbow Railroad. Grâce au financement de la Banque Scotia, nous serons en mesure d'aider plus de personnes à vivre ouvertement et sans crainte, tout en leur apportant le soutien nécessaire au sein de leur communauté. »

« Ce partenariat avec la Banque Scotia aidera nos intervenants à répondre au volume croissant de demandes et nous permettra d'aider un nombre record de personnes, ajoute M. Powell. Nous sommes enthousiastes à la perspective d'un partenariat long et fructueux avec la Banque Scotia, qui nous aidera à aider plus de gens à trouver la sécurité. »

La Banque Scotia offre son appui à Rainbow Railroad depuis 2019. Son engagement pluriannuel s'ajoute au don de 125 000 $ qu'elle a versé à l'organisme en 2021.

Rainbow Railroad, un organisme de bienfaisance international dont les bureaux principaux sont situés à New York et à Toronto, vient en aide aux personnes de la communauté LGBTQI+ à fuir la violence et la persécution dans les pays où l'on criminalise les relations homosexuelles ainsi que les expressions de genre et les caractéristiques sexuelles diverses. Rainbow Railroad est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et un organisme visé par l'article 501(c)3 aux États-Unis.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

