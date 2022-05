L'engagement de la Banque permettra à 50 programmes Alternative Suspension du YMCA d'aider des élèves de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Québec.

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui un investissement solidaire de 2,15 millions de dollars dans le programme Alternative Suspension (AS) du YMCA, un programme fondé sur le principe que les suspensions scolaires devraient servir d'occasions pour que les élèves puissent réfléchir, apprendre et poursuivre leur apprentissage sans accumuler de retard dans leurs parcours scolaire. Ce programme veut être le catalyseur de nouveaux comportements positifs pour aider les élèves à avoir une meilleure expérience de l'école, à ne pas décrocher et à obtenir leur diplôme d'études secondaires.

Le programme AS, d'abord conçu au Québec et maintenant offert dans des YMCA de tout le Canada, vise les jeunes de 12 à 17 ans. En participant à ce programme, les élèves développent une relation de confiance avec un intervenant qualifié qui cherche à les aider à comprendre leurs difficultés. Ce programme prévoit des ateliers en groupe, des rencontres individuelles avec un intervenant, des périodes de travail scolaire, ainsi que l'aiguillage vers d'autres ressources scolaires et des services et activités communautaires. Le personnel de l'école et les parents sont impliqués durant tout le processus afin que la réussite de l'élève soit soutenue par une approche globale et coordonnée.

« Par l'entremise du programme AS du YMCA, ces jeunes ont la possibilité de transformer une période difficile en une période où ils comprennent tout leur potentiel, souligne Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Région Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. Nous sommes fiers de nous associer au YMCA pour outiller les jeunes, en les aidant à réintégrer leur école secondaire et à avoir davantage confiance en eux. »

Le partenariat de la Banque Scotia avec le programme AS du YMCA s'inscrit dans le cadre de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes défavorisés. Le programme AS du YMCA est un programme éprouvé, 85% des participants démontrent une amélioration de leurs comportements à l'école après leur participation au programme.

« Bâtir la résilience, un enfant à la fois, c'est la mission principale de notre programme AS qui a été créé il y a plus de 20 ans. Jusqu'à maintenant, les résultats sont meilleurs que prévu et le programme a fait ses preuves : il aide les jeunes à ne pas décrocher et à développer des compétences essentielles en leadership. Grâce à la Banque Scotia, ce programme poursuivra son expansion et sera implanté ailleurs au Canada pour continuer de soutenir les jeunes », explique Stéphane Vaillancourt, président et directeur général des YMCA du Québec.

Principal levier d'action de la Banque Scotia pour réaliser sa mission pour l'avenir de tous, l'initiative ScotiaINSPIRE favorise des changements durables en s'associant à des programmes et des organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

ScotiaINSPIRE a appuyé près de 200 organismes de bienfaisance et déployé 26 millions de dollars d'investissements dans diverses collectivités partout dans le monde durant sa première année et poursuit ses investissements dans des initiatives communautaires qui sont porteuses de changements.

Pour en savoir davantage sur ScotiaINSPIRE et sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité et d'inclusion, lisez : Nous nous sommes engagés à investir 500 millions $ dans la collectivité d'ici 2030 pour servir d'INSPIRATION. :

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos des YMCA du Québec

Organisme de bienfaisance ayant pour mission d'inspirer et d'engager chaque personne à se réaliser, à s'épanouir et à contribuer à sa collectivité, les YMCA du Québec offrent des programmes virtuellement et dans plus d'une trentaine de points de services à l'échelle de la province, en plus d'opérer une École internationale de langues, la Résidence YMCA et le camp YMCA Kanawana.

Depuis 1984, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l'impact de son action communautaire, en recueillant des fonds pour la soutenir et en administrant ces fonds de façon responsable.

