Dustin Brons - Vancouver (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Chris Donovan - Saint John (Nouveau-Brunswick)

- (Nouveau-Brunswick) Dainesha Nugent-Palache - Brampton ( Ontario )

« Félicitations aux gagnants de 2021, Dustin, Chris et Dainesha », a souligné Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. « Nous sommes fiers de nous associer au Musée des beaux-arts du Canada pour propulser la carrière des jeunes artistes-photographes les plus prometteurs du pays. La Banque Scotia soutient les arts avec passion et nous sommes heureux de contribuer à l'essor professionnel de jeunes artistes par des occasions uniques comme le Prix Nouvelle génération de photographes. »

Les trois lauréats recevront chacun une bourse de 10 000 $ et participeront à deux expositions collectives l'an prochain : une exposition extérieure à l'Université Ryerson de Toronto durant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia qui se tiendra du 30 avril au 3 octobre 2021, et une au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa à l'automne (si les conditions sanitaires le permettent). Les lauréats bénéficieront du mentorat de l'équipe de conservateurs du Musée des beaux-arts du Canada et leurs œuvres seront incluses dans la programmation comprenant des rencontres avec les artistes, des expositions itinérantes et des programmes éducatifs. Les œuvres des lauréats de 2020 et 2021 seront présentées simultanément dans ces expositions collectives.

Le Prix Nouvelle génération de photographes est unique en son genre, réservé aux artistes photographes canadiens de 35 ans et moins.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi les finalistes par le jury du Prix Nouvelle génération de photographes 2021 composé de :

Andrea Kunard , conservatrice associée de la photographie, Musée des beaux-arts du Canada et présidente du jury

, artiste et lauréat du photographie Banque Scotia 2020 Lorraine Gilbert , directrice, département des arts visuels, Université d' Ottawa

« Le jury a été très impressionné par la qualité des œuvres présentées », a indiqué Andrea Kunard, présidente du jury et conservatrice associée de la photographie au Musée des beaux-arts du Canada. « Les portraits de Dainesha sont puissants et riches, on dirait des tableaux. Elle se sert de la lumière pour sculpter ses sujets, et leur présence irradie. Quant aux œuvres de Chris, elles sont ancrées dans la photographie documentaire et racontent des histoires. Ses images témoignent du lien étroit qu'il entretient avec ses sujets et de sa préoccupation pour leur bien-être et celui de sa ville natale. Enfin, les photographies de Dustin impressionnent par sa recherche sur les fondements mêmes du médium. Il tire des images de plusieurs sources comme les journaux, les annonces de courtiers immobiliers et Instagram pour illustrer les différentes façons de lire les images et la façon dont elles façonnent notre compréhension du monde. »

Biographies des lauréats du Prix Nouvelle génération de photographes 2021

Dustin Brons :

Dustin Brons est un artiste de Vancouver. Titulaire d'un MFA de UC San Diego et d'un BFA de l'Université de Colombie-Britannique, il a récemment participé au programme d'études indépendantes du Musée Whitney. Par des photos, des vidéos et du texte, il travaille à recontextualiser du matériel existant. Il se sert des formes visuelles de l'histoire de l'art occidental pour traiter des sources contemporaines. Il transforme des natures mortes, des paysages, des abstractions gestuelles, des concepts linguistiques et des appareils photographiques, en passant du pictorialisme à l'appropriation, pour représenter les changements climatiques et l'embourgeoisement afin de montrer comment les formes visuelles façonnent la compréhension sociale et politique de ces processus immatériels, mais qui s'additionnent.

Chris Donovan :

Chris Donovan est un artiste-photographe qui vit à la fois à Toronto et au Nouveau-Brunswick. Originaire de la ville industrielle de Saint John, il concentre sa pratique sur les recoupements entre la communauté et l'industrie. Ses œuvres ont été primées : Photos de l'année volet international (Université du Missouri), Fondation Alexia (Université de Syracuse), conseil des arts du Nouveau-Brunswick, conseil des arts de Toronto. Elles ont aussi été présentées dans des expositions de différents festivals de photographie au Canada, comme CONTACT (Toronto), Capture (Vancouver), Exposure (Calgary), Flash (Winnipeg) et Zoom (Saguenay). Il fait partie du collectif Boreal et fait des études supérieures en média documentaire à l'Université Ryerson en vue d'obtenir un MFA.

Par ses vidéos performatives et ses photos, l'artiste torontoise Dainesha Nugent-Palache a participé à de nombreuses expositions au pays et à l'étranger. Elle est une membre fondatrice de plumb, un lieu d'exposition artistique de Toronto dirigé par un groupe d'artistes, d'auteurs et de conservateurs. Elle a aussi organisé Venus Fest, un festival et une série de concerts de musique féministe, et Blindspots, une exposition artistique et présentation cinématographique où des artistes queer explorent l'expérience LGBTQ sous un angle diasporique. Ses œuvres font partie de la collection The Wedge, de la collection de la Banque Toronto Dominion et de collections privées. Dans sa série sur les artistes au temps de la COVID, le réseau CBC s'est aussi intéressé à son expérience à titre d'artiste.

