L'entente sur trois ans représente l'un des dons les plus importants destinés à des programmes soutenant les immigrants dans l'histoire du Canada*

TORONTO, le 10 juin 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle versera un don de 2,5 millions de dollars à l'organisme Le Moulin Microcrédits, un engagement marquant dans le cadre de son initiative d'investissement. Ce don, l'un des plus importants du genre dans l'histoire du Canada, sera destiné à des programmes qui offrent aux femmes immigrantes qualifiées un accompagnement professionnel et un soutien financier.

Avec ce don, la Banque respecte son engagement visant à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants au Canada pour qu'ils aient accès à des emplois intéressants et puissent contribuer à la prospérité et au tissu social de leur collectivité.

« La plupart des immigrants viennent au Canada dans l'espoir d'une vie meilleure, et c'est exactement l'objectif que souhaite atteindre Le Moulin Microcrédits, a expliqué Dan Rees, chef de groupe du Réseau canadien à la Banque Scotia. La Banque est déterminée à servir les diverses collectivités du Canada, et c'est un honneur d'agir comme partenaire transformateur auprès d'un organisme qui croit sincèrement que les immigrants sont essentiels à la prospérité du Canada. Nous sommes convaincus que notre engagement envers Le Moulin Microcrédits, qui constitue un volet majeur de notre initiative ScotiaINSPIRE, aura un impact positif sur la résilience économique des nouveaux arrivants et contribuera à la croissance à long terme du pays. »

Entre janvier et mars 2020, 82 % de la croissance démographique du Canada était attribuable à l'immigration.² Cette croissance ne s'est toutefois pas fait ressentir sur le marché du travail étant donné que les immigrants qualifiés sont nombreux à ne pas pouvoir travailler au Canada en raison des titres de compétences exigés. Il est pratiquement impossible d'accéder à du financement pour obtenir ces titres de compétences sans historique de crédit ni garantie au Canada, et c'est encore pire pour les femmes immigrantes qui doivent surmonter plus d'obstacles et gagnent un salaire inférieur comparativement aux hommes immigrants et aux femmes natives du Canada.

« Il s'agit d'un don majeur pour le secteur des services aux immigrants du Canada, qui permettra à des milliers de femmes immigrantes qualifiées de s'accomplir sur le plan professionnel et à autant de familles d'échapper à la pauvreté, a déclaré Claudia Hepburn, chef de la direction de l'organisme Le Moulin Microcrédits. Nous ne trouvons pas les mots pour exprimer la gratitude et l'enthousiasme que suscitent cette formidable contribution de la Banque Scotia et ses retombées pour les femmes immigrantes qualifiées ainsi que pour le Canada. »

L'engagement de la Banque Scotia envers Le Moulin Microcrédits est un jalon important de ScotiaINSPIRE , une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans dans la collectivité qui vise à améliorer la résilience économique des groupes défavorisés. Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuie des programmes et s'associe à des organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

La Banque Scotia a également annoncé récemment qu'elle appuyait l'initiative du gouvernement fédéral visant à hausser les cibles d'immigration pour soutenir la relance économique, ce qui permettra à plus de 90 000 résidents temporaires actuels qui sont considérés comme des travailleurs essentiels d'obtenir la résidence permanente, favorisant ainsi leur participation et leur intégration à l'économie canadienne.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de l'organisme Le Moulin Microcrédits

Organisme de microcrédit le plus important au Canada au service des immigrants et des réfugiés, Le Moulin Microcrédits vient en aide aux professionnels formés à l'étranger de l'ensemble du Canada qui vivent une situation de sous-emploi. En leur offrant un prêt allant jusqu'à 15 000 $ qui les aide à payer le coût des titres de compétences, des permis et de la formation, entre autres, Le Moulin Microcrédits permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs de carrière et de contribuer à la prospérité du Canada. Fondé en 2005, Le Moulin Microcrédits est un organisme de bienfaisance enregistré soutenu par des donateurs, le gouvernement, des commanditaires et des organismes subventionnaires. Visitez le https://lemoulinmicrocredits.org/ pour en savoir davantage.

*Comparativement aux organismes qui offrent des services aux immigrants et aux organismes de bienfaisance dont la mission est orientée vers les immigrants, d'après l'Agence du revenu du Canada et des sources d'information publiques.

