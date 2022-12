TORONTO, le 1er déc. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia annonce un investissement de 1,2 million de dollars ciblant la Fondation INCA, un organisme national de bienfaisance dont la mission est de supprimer les obstacles à l'inclusion auxquels font face les Canadiens atteints de déficience visuelle. Dans le cadre de l'initiative ScotiaINSPIRE, cet investissement sur trois ans permettra d'améliorer l'accès à l'éducation et à l'emploi de personnes atteintes de cécité ou de surdicécité dans tout le pays.

Ces fonds financeront Ouvrir les portes du travail, une initiative visant à améliorer le taux d'emploi des Canadiens en âge de travailler atteints de déficience visuelle. Les personnes participantes reçoivent une formation au réseautage, à l'autonomie sociale, ainsi qu'à des outils technologiques d'accessibilité comme les lecteurs d'écran, la vidéoconférence et les téléphones intelligents. Le programme permet également de former les entreprises partenaires à tirer un meilleur parti des technologies d'aide, rendre leurs milieux de travail plus inclusifs et recruter plus de personnes atteintes de cécité.

Au Canada, 14,5 % des personnes atteintes de déficience visuelle sont au chômage, soit un taux trois fois plus élevé que celui de la population générale. À qualifications égales ou supérieures, les personnes atteintes de cécité rencontrent des difficultés bien plus importantes que le reste de la population à trouver et conserver un emploi, et une fois à l'emploi, à disposer de technologies d'aide et d'occasions de réseautage ou de promotion. Un récent rapport d'Études économiques Scotia souligne l'importance des marchés du travail inclusifs pour la sécurité financière des personnes en situation de handicap.

Grâce au partenariat, plus de 1 000 membres de la banque de talents d'INCA pourront bénéficier d'occasions de perfectionnement professionnel par le biais d'ateliers, de stages, de mentorat, d'activités de réseautage avec des employeurs potentiels et de mise en relation avec des organismes communautaires offrant des formations à l'emploi et des services de placement professionnel.

« Le programme Ouvrir les portes du travail donnera à des personnes atteintes de cécité des occasions de réseautage, de formation et d'emploi et va considérablement améliorer leurs chances de décrocher un travail, affirme Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Nous sommes fiers de soutenir les efforts d'INCA pour ouvrir le marché de l'emploi aux personnes atteintes de cécité ».

Le partenariat contribuera également à financer des stages rémunérés à la Fondation INCA, qui représenteront des occasions d'acquérir une expérience professionnelle et des compétences transférables que les personnes en recherche d'emploi pourront mettre en valeur dans leurs curriculums vitæ et leurs candidatures. L'initiative ScotiaINSPIRE deviendra également commanditaire nationale du Congrès Points de connexions, le plus grand congrès canadien de formation et de perfectionnement professionnels axé sur la formation, la technologie et l'emploi des personnes atteintes de cécité ou de surdicécité.

« Seule, la Fondation INCA ne parviendra ni à changer le marché de l'emploi ni à soutenir tous les efforts d'élimination des obstacles à l'emploi dans toutes les entreprises du pays », constate Thomas Simpson, directeur général de l'initiative Ouvrir les portes du travail à la Fondation INCA. « Je tiens à remercier les directions progressistes de nos partenaires employeurs, comme la Banque Scotia, qui reconnaissent l'apport unique des personnes atteintes de cécité ou de surdicécité à la population active. C'est ensemble que nous allons ouvrir tout grand les portes du marché du travail! ».

À propos de la Fondation INCA

Créée en 1918, la Fondation INCA fournit des programmes novateurs et des initiatives de défense de droits dynamiques qui permettent aux personnes atteintes de cécité de réaliser leurs rêves en éliminant les obstacles à leur inclusion. Son action est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires issus de tout le Canada.

À propos de ScotiaINSPIRE

Le partenariat de la Banque Scotia et d'INCA s'inscrit dans les programmes phares de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes défavorisés.

Principal levier d'action de la Banque Scotia pour réaliser sa mission pour l'avenir de tous, l'initiative ScotiaINSPIRE favorise des changements durables en s'associant à des programmes et organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité de réussite financière.

Ces deux dernières années, la Banque Scotia a collaboré avec 200 organismes de bienfaisance et a soutenu d'innombrables initiatives sur tous ses marchés. Depuis le lancement du programme, la Banque Scotia a investi plus de 60 millions de dollars dans l'aide communautaire.

Obtenez plus de détails sur ScotiaINSPIRE et sur l'engagement de la Banque Scotia en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

