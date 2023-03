TORONTO, le 7 mars 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui un investissement dans la collectivité de 800 000 $, au bénéfice de la Fondation canadienne des femmes, pour l'épauler dans sa lutte pour l'égalité des genres au Canada et dans sa mission d'aider les femmes et les personnes de diverses identités de genre à passer d'emplois à temps partiel et à faible revenu à des moyens d'existence plus viables.

Ce partenariat permettra de soutenir dix organismes affiliés dans les communautés prioritaires au cours des quatre prochaines années, en offrant aux femmes et aux personnes trans, bispirituelles et non binaires de l'aide pour échapper à la pauvreté et atteindre une sécurité financière accrue grâce au travail autonome ainsi qu'à l'accès à des secteurs non traditionnels dans les métiers spécialisés et de la technologie. Ces programmes proposent du mentorat et de l'aide dans des domaines comme le travail autonome et l'accélération d'entreprise, l'inclusion et le cheminement en milieu de travail, les métiers et les technologies et le réseautage à plus de 1 000 femmes au Canada.

« Nous sommes fiers d'appuyer la Fondation canadienne des femmes, par l'entremise de ScotiaINSPIRE, ainsi que le travail accompli pour favoriser des programmes communautaires novateurs partout au pays, donnant aux femmes les moyens de développer le leadership et la confiance nécessaires pour assurer leur succès financier », explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia.

« Alors que le monde entier célèbre la Journée internationale des femmes, faire progresser l'égalité des genres et l'équité est plus urgent que jamais, souligne Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. Nous devons en faire plus pour les personnes les plus vulnérables de nos collectivités. Nous nous réjouissons de l'engagement continu de la Banque Scotia à renforcer la sécurité financière des femmes et des gens d'identités de genre diverses, surtout en cette période critique ».

Ce partenariat communautaire de la Banque Scotia avec la Fondation canadienne des femmes est un programme phare de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes défavorisés.

Vous pouvez en savoir plus sur ScotiaINSPIRE et la détermination de la Banque Scotia à faire progresser l'inclusion des femmes et des personnes de diverses identités de genre ici.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, au militantisme et au partage des connaissances, nous travaillons à générer des changements systémiques. Nous aidons les femmes, les filles et les personnes de genre divers à se sortir de la violence et de la pauvreté et à renforcer leur estime de soi et leur leadership. Depuis 1991, nos partenaires et donateurs ont fait don de plus de 185 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 3 000 programmes qui transforment des vies partout au pays.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Amarra Mohamed, [email protected]