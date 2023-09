TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia et les Solutions de paiement de Chase (« Chase »), fournies par J.P. Morgan Payments, ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat stratégique de longue date pour présenter une offre de pointe aux petites entreprises, à la clientèle commerciale et aux grandes entreprises de tout le Canada.

Dans le cadre de cette collaboration, la Banque Scotia et Chase mettront à la disposition des commerçants une plateforme de paiement sûre et fiable qui traite actuellement des opérations dont le volume annuel s'élève à plus de 2 billiards de dollars à l'échelle mondiale. Cette offre est conçue pour faire économiser du temps, de l'argent et des efforts aux entreprises canadiennes grâce à des taux concurrentiels, un soutien bilingue en direct disponible en tout temps, tous les jours de l'année, ainsi que des services de compte de commerçant complets.

« La Banque Scotia et Chase font équipe pour offrir aux entreprises canadiennes une expérience intégrée et évolutive en matière de paiements - allant du traitement des paiements jusqu'aux services de gestion de trésorerie - qui les aidera à prendre le virage accéléré vers le commerce en ligne, explique Chris Manning, vice-président à la direction, Paiements mondiaux pour entreprises à la Banque Scotia. Ensemble, la Banque Scotia et Chase s'engagent à investir dans des capacités additionnelles pour outiller et soutenir les entreprises du Canada. »

« En mettant en commun les forces de la Banque Scotia et de J.P. Morgan, nous pouvons transformer la façon dont les Canadiens gèrent leur entreprise en leur offrant des solutions plus pratiques, plus accessibles et mieux adaptées à leurs besoins individuels, a déclaré Takis Georgakopoulos, chef mondial, J. P. Morgan Payments. Nous serons en mesure d'offrir une expérience bancaire harmonieuse en tirant parti à la fois de l'expertise locale de la Banque Scotia et des innovations mondiales de JP Morgan. »

L'offre de la Banque Scotia et de Chase est conçue expressément pour répondre aux besoins du marché canadien des services aux commerçants. Misant sur l'innovation, un remarquable écosystème de services à valeur ajoutée, des contrôles de gestion du risque et une expérience client exceptionnelle pour les entreprises canadiennes, cette collaboration permettra d'offrir à tous les commerçants des solutions fiables assorties d'une protection de premier plan.

« La Banque Scotia et les Solutions de paiement de Chase ont toujours donné priorité au client. Ensemble, nous sommes prêts à fournir des services bancaires et des services aux commerçants complets aux entreprises canadiennes », affirme Marilu Gaudio, présidente, Solutions de paiement de Chase, Canada.

J.P. Morgan Payments est un chef de file mondial des solutions de paiement, qui traite des paiements totalisant près de 10 billions de dollars chaque jour, dans plus de 160 pays et plus de 120 monnaies.

Pour en savoir plus ou obtenir les services, aller à http://www.banquescotia.com/chase.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de Chase /Solutions de paiement de Chase

Les Solutions de paiement de Chase, une filiale de JPMorgan Chase & Co. dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est un chef de file mondial en matière de paiements pour les entreprises de toute taille. Plus de 110 000 établissements commerciaux canadiens font confiance à Chase pour leurs paiements. Choisir Chase, c'est faire affaire avec un fournisseur de premier plan qui traite des opérations de débit et par carte de crédit totalisant plus 2 billions de dollars annuellement pour des commerçants à l'échelle mondiale. En activité au Canada depuis plus de 20 ans, les Solutions de paiements de Chase comptent 200 employés au pays. Pour en savoir plus, consulter le site chase.ca.

