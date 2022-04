TORONTO, le 29 avril 2022 /CNW/ - La Banque Scotia et Elevate Talent ont annoncé aujourd'hui que leur programme de formation en service à la clientèle, entièrement financé, est maintenant lancé. Le programme a pour but d'aider à éliminer les obstacles à l'emploi et aux possibilités pour les collectivités sous-représentées à travers le Canada.

Après le succès du programme pilote de l'automne, qui a permis à plusieurs diplômés de trouver un emploi de choix à la Banque Scotia, Elevate Talent a ajouté un cours en service à la clientèle à sa cohorte de 2022 afin de contribuer à accroître la résilience économique des talents issus de collectivités sous-représentées, notamment les personnes autochtones, noires et de couleur.

La Banque Scotia et Elevate ont mis en place le programme de formation en service à la clientèle dans la foulée du financement fédéral, provincial et municipal de juin 2021, qui a permis à Elevate de créer l'initiative Elevate Talent. Ce programme a été conçu comme un programme de croissance rapide de la main-d'œuvre pour former des personnes issues de collectivités sous-représentées et les jumeler avec des entreprises des secteurs commerciaux et technologiques du Canada qui reconnaissent l'importance d'embaucher des talents divers.

« Ce qui a placé la barre plus haut pour moi dans ce programme, c'est la possibilité, lors d'un entretien, de montrer ce que je peux apporter. J'ai appris à me démarquer, tout en laissant une trace à ma façon. Ce fut une expérience fantastique et j'ai l'impression que les possibilités de carrière sont infinies quand on travaille pour une banque », confie Aya Saeed, conseillère, Service clientèle à la Banque Scotia - l'une des premières diplômées du programme de formation en service à la clientèle et nouvelle membre de l'équipe du Centre de contact de la Banque à Toronto.

Après avoir suivi un cours de cinq semaines, les participants sont admissibles à un entretien pour un poste à temps plein au sein de l'équipe de la Banque Scotia, soit le poste de conseiller, Service clientèle dans les centres de contact de la Banque. En plus de bénéficier d'un coaching professionnel et de gagner de l'expérience en entretien, les participants acquièrent également un éventail de compétences fondamentales dans les centres de contact, notamment en matière de service à la clientèle, de résolution de problèmes, de connaissance des produits et de pensée critique axée sur les solutions, qui les aideront à s'épanouir en tant qu'employés du Service clientèle et dans d'éventuels autres postes à la Banque. La Banque Scotia prévoit d'embaucher environ 70 personnes issues de collectivités sous-représentées dans la région du Grand Toronto cette année, et compte étendre ce programme à divers centres de contact au Canada sur trois ans. Plus de 900 participants devraient suivre le programme pendant cette période.

« À la Banque Scotia, nous travaillons pour l'avenir de tous, et avec Elevate Talent, nous ouvrons plus de portes pour plusieurs groupes variés à travers le pays, explique Anna Zec, première vice-présidente, Services RH mondiaux à la Banque Scotia. Grâce à ce programme de service à la clientèle unique, nous conduisons davantage de personnes issues de collectivités et de milieux divers vers un travail épanouissant et une chance d'avoir une carrière prometteuse dans le secteur bancaire, en leur permettant d'acquérir des compétences et des expériences qui les prépareront à réussir aujourd'hui et à saisir des occasions professionnelles futures. »

« Elevate Talent a noué de solides partenariats avec des organisations telles que la Banque Scotia, qui s'efforcent d'éliminer les obstacles à l'emploi pour les communautés sous-représentées au Canada. Grâce à ce soutien, nous nous rapprochons de notre objectif de former 3 000 participants et de trouver un emploi intéressant à 1 375 Canadiens sur une période de trois ans, ainsi que de constituer une filière de recrutement durable pour ces Canadiens talentueux qui méritent de se tailler une place au soleil », explique Kevin Barton, premier vice-président, Elevate Talent.

En unissant leurs forces, Elevate Talent et la Banque Scotia préparent les Canadiens à s'épanouir dans l'ère numérique, et ce, d'une manière inclusive et durable.

Pour en savoir plus au sujet de l'initiative Elevate Talent : https://elevatetalent.ca.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia envers la diversité et l'intégration : https://www.scotiabank.com/careers/fr/carrieres/diversit-et-inclusion.html.

À propos d'Elevate

Elevate est un organisme canadien à but non lucratif qui forme et réunit des innovateurs de classe mondiale par l'entremise de formations en technologie, de programmes d'entrepreneuriat et d'événements de premier plan dans les domaines de la technologie, des arts et de l'innovation sociale. Dans le cadre de ses webdiffusions Elevate Main Stage, l'organisme a reçu des figures emblématiques de classe mondiale telles que Michelle Obama, Martha Stewart, Eric Schmidt et Al Gore, qui ont toutes inspiré des millions de personnes à penser autrement et à agir pour l'avenir. Grâce à des partenariats stratégiques, à une affiliation avec les Nations Unies et à des conférenciers de premier plan, Elevate inspire et invite sa communauté à cocréer un avenir équitable et durable. Pour en savoir plus, visitez www.Elevate.ca.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Robyn James, directrice principale du marketing, Elevate, [email protected]; Sheena Riviera, directrice principale, Communications mondiales, [email protected]