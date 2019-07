La Banque Scotia et BNP Paribas Cardif annoncent une alliance stratégique en Amérique latine de bancassurance qui profitera à environ 9 millions de clients

TORONTO et SANTIAGO, Chili, le 25 juill. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui l'établissement d'une alliance stratégique à long terme de bancassurance avec BNP Paribas Cardif, l'unité d'assurance de BNP Paribas. Cette alliance s'inscrit dans les initiatives de la Banque visant à proposer davantage de solutions axées sur les besoins de ses clients dans les pays de l'Alliance du Pacifique.

L'alliance stratégique de 15 ans entre la Banque Scotia et BNP Paribas Cardif donnera lieu au développement de solutions de protection et d'assurance qui seront offertes aux 9 millions de particuliers dans les pays de l'Alliance du Pacifique- une clientèle qui est d'ailleurs en croissance - où le portefeuille global de prêts aux particuliers représente environ 55 milliards de dollars CA. Grâce à cette entente, les clients de la Banque bénéficieront de solutions intégrées de protection et de services bancaires et d'une expérience client de renommée mondiale. Cette initiative stratégique contribuera à l'essor des Opérations internationales, un secteur où la Banque continue d'enregistrer un bénéfice supérieur à sa cible à moyen terme de plus de 9 %.

La Banque tirera parti des solutions multicanaux et de l'expertise analytique de BNP Paribas Cardif pour offrir à ses clients de l'Alliance du Pacifique des solutions novatrices et de nouvelles expériences. L'entente prévoit des investissements significatifs de 30 millions de dollars CA par BNP Paribas Cardif pour poursuivre le développement des capacités numériques de la Banque Scotia. Les ententes respectives seront signées dans chacun des pays au cours des prochaines semaines, et sont assujetties à l'approbation des organismes de réglementation, le cas échéant.

« Scotiabank, banque leader de l'Alliance du Pacifique, est engagée dans la région et nous sommes très heureux de pouvoir proposer ensemble à nos clients les meilleures solutions de prévoyance qui soient pour améliorer l'expérience bancaire et d'assurance », ajoute Ignacio (Nacho) Deschamps, Directeur Banque internationale et Transformation digitale de Scotiabank.

« En favorisant une proposition de valeur complète intégrant les technologies digitales, cette alliance régionale marque le début d'une nouvelle phase pour l'activité assurance sur nos principaux marchés en Amérique latine », poursuit M. Deschamps. « BNP Paribas Cardif est le leader mondial de la bancassurance et partage l'approche de Scotiabank en matière de technologies digitales et d'analytics. Nous sommes très heureux de travailler avec BNP Paribas Cardif pour offrir des solutions véritablement centrées sur le client dans nos principaux marchés de l'Alliance du Pacifique. »

« Nous sommes nous aussi très fiers de travailler avec Scotiabank, leader des services financiers en Amérique, pour faire bénéficier les clients de nos conseils et de notre expertise. Nous opérons en Amérique latine depuis 20 ans et sommes solidement implantés dans de nombreux pays. Compte tenu du périmètre et de la durée de cette alliance stratégique, notre accord avec Scotiabank constitue une étape décisive de notre développement dans la région », confirme de son côté Jean-Bertrand Laroche, Directeur général adjoint, Marchés internationaux, BNP Paribas Cardif.

« La mission de notre entreprise est de rendre l'assurance accessible au plus grand nombre. Il existe à l'heure actuelle une formidable opportunité en Amérique latine car 70 % des habitants ne sont pas protégés. Avec notre expertise et l'étendue du réseau de Scotiabank, cette alliance tire parti des atouts de chaque entreprise pour donner corps à une proposition absolument unique. Scotiabank est l'allié idéal pour relever ce défi », confirme Francisco Valenzuela, Directeur Amérique latine, BNP Paribas Cardif.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 25 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

A propos de BNP Paribas Cardif

Leader mondial en assurance emprunteur, BNP Paribas Cardif joue un rôle clé dans la vie quotidienne de ses clients assurés en leur proposant des produits et services qui leur permettent de réaliser leurs projets, tout en se prémunissant contre les aléas de la vie. Acteur engagé, BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif sur la société et rendre l'assurance accessible au plus grand nombre. Dans un monde profondément modifié par l'émergence de nouveaux usages et modes de vie, l'entreprise, filiale de BNP Paribas, s'appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle co-crée ses offres avec près de 500 partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et institutions financières, acteurs de l'automobile, de la grande distribution, des télécommunications, fournisseurs d'énergie…) ainsi qu'avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine et courtiers qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients. Présent dans 35 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), auprès de 100 millions de clients, BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l'assurance des personnes et un acteur majeur du financement de l'économie. Près de 10 000 collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d'un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 31,8 Md€ en 2018. Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur Twitter @bnpp_cardif.

