TORONTO, le 26 oct. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia annonce qu'elle est prête à accepter les demandes relativement à la nouvelle phase du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), dont les critères d'admissibilité ont été élargis afin de soutenir les entreprises qui n'ont pas déjà de compte bancaire d'entreprise.

« La Banque Scotia est ravie de voir que le gouvernement fédéral aidera davantage de petites entreprises de tout le pays en élargissant les critères d'admissibilité du CUEC, souligne Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. Comme il s'agit du secteur comptant le plus grand nombre d'emplois au pays, il est essentiel pour les Canadiens et notre économie de continuer à le soutenir. Le CUEC a rassuré de nombreux chefs de petite entreprise, en leur offrant des liquidités et des options pour surmonter les difficultés liées à la pandémie. »

Dans le cadre de cette quatrième phase du CUEC, le gouvernement fédéral élargit les critères d'admissibilité pour permettre aux entreprises n'ayant pas déjà un compte bancaire d'entreprise, mais répondant aux autres critères de faire une demande. L'exigence du 1er mars 2020 selon laquelle l'entreprise devait avoir un compte-chèques d'entreprise ou un compte d'exploitation déjà actif a été levée. Les entreprises peuvent désormais présenter une demande CUEC après avoir ouvert un compte-chèques d'entreprise ou un compte d'exploitation auprès de leur institution financière principale. Pour faciliter encore plus les demandes, le gouvernement a aussi préparé un outil de présélection permettant de fournir l'information sur l'entreprise afin de vérifier l'admissibilité avant de soumettre la demande CUEC.

Les clients qui voudraient faire une demande CUEC ou qui voudraient en savoir plus sur le soutien offert par la Banque Scotia aux petites entreprises sont invités à consulter la page suivante : https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/soutien-scotia.html

La Banque Scotia soutient les entreprises canadiennes

La Banque Scotia a récemment été classée meilleure banque au chapitre de la satisfaction de la clientèle, selon l'étude d'impact de la COVID-19 sur la clientèle canadienne de Bond.

Voici certaines des mesures d'aide offertes aux clients des Services bancaires aux entreprises et des Services bancaires aux petites entreprises du Canada admissibles touchés par la crise :

demande en ligne du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC);

demande en ligne de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC);

(SSUC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière de la Banque de développement du Canada (BDC);

(BDC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière d'Exportation et développement Canada (EDC);

(EDC); accès ininterrompu aux conseils personnalisés des conseillers, Petites entreprises et des directeurs, Relations d'affaires des Services bancaires aux entreprises.

Pour en savoir davantage sur les programmes d'allégement offerts aux particuliers et aux entreprises, veuillez consulter le banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

