TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a été désignée meilleure banque au Canada en 2024 par le magazine Global Finance. Ce prix est remis aux institutions financières qui proposent la plus vaste gamme de services, offrent de la fiabilité à long terme et font preuve d'innovation sur le plan technologique.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par Global Finance comme la meilleure banque au Canada, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. L'année 2023 a marqué un nouveau commencement pour la Banque Scotia, car nous avons jeté les bases nécessaires pour produire une croissance rentable et durable à long terme. Cette reconnaissance témoigne des progrès que nous avons déjà réalisés à l'égard de nos grandes priorités stratégiques ainsi que du travail que nous continuons de faire pour bâtir la confiance et mettre encore plus l'accent sur nos clients. Félicitations à toute notre équipe pour cet accomplissement. »

Les réalisations suivantes, notamment, ont valu à la Banque cette reconnaissance :

Lancement par la Banque d'une nouvelle stratégie d'entreprise ancrée dans sa vision d'être le partenaire financier auquel ses clients font le plus confiance alors qu'elle s'applique à produire une croissance rentable et durable à l'aide de quatre piliers stratégiques : prendre de l'ampleur et croître dans les marchés prioritaires, acquérir des relations bancaires principales, faciliter la vie des clients et gagner en tant qu'équipe.

Assainissement du bilan de la Banque en vue de la prochaine phase de sa croissance, notamment par l'augmentation des niveaux de fonds propres, l'amélioration du profil de capitalisation et la hausse des dépôts.

Élargissement du programme Scène+, notamment par l'ajout de Home Hardware, l'un des détaillants canadiens de produits de quincaillerie les plus connus. Comptant plus de 15 millions de membres, Scène+ vise à être l'un des programmes de fidélisation les plus importants et offrant le plus de souplesse au Canada . Il contribue à l'augmentation du nombre de clients dont la Banque Scotia est la banque principale.

Progression continue des efforts de la Banque relatifs aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance : mobilisation de 132 milliards de dollars en financement lié au climat depuis le 1er novembre 2018, sur la cible de 350 milliards de dollars d'ici 2030, investissement continu dans ScotiaINSPIRE, un programme de 500 millions de dollars visant à favoriser la résilience économique, et reconnaissance à titre de leader en gouvernance d'entreprise.

Lancement de l'outil Investisseur futé Scotia, accessible en ligne et dans l'appli mobile, qui donne aux clients de la Banque Scotia du contrôle sur leurs placements en les aidant à créer, à planifier, à surveiller et à tenir à jour leurs objectifs financiers, le tout en complément aux conseils des spécialistes offerts en personne dans les succursales ou en mode virtuel. Cette plateforme trouve des solutions correspondant aux objectifs des clients en appariant en temps réel des recommandations produites par l'intelligence artificielle et des conseils personnalisés.

