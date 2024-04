TORONTO, le 17 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a émis, sur le marché européen, sa première série d'obligations vertes de premier rang à 5 ans assorties d'un taux fixe d'une valeur d'un milliard d'euros, dans le respect de son cadre de référence des émissions durables publié le 5 avril 2024 (le « Cadre »). Conformément au Cadre, elle a l'intention de consacrer un montant égal au produit net de l'émission au financement ou au refinancement partiel ou intégral d'actifs verts admissibles nouveaux ou existants (tels que définis par le Cadre).

Il s'agit là de la plus importante émission d'obligations vertes, ou durables, par une institution financière ou une société canadienne à ce jour. Cette émission correspond aux valeurs de la Banque Scotia, qui estime que dans un monde toujours plus touché par le changement climatique, les institutions financières ont un rôle important à jouer et doivent offrir des produits et des services financiers axés sur l'innovation.

« C'est notre quatrième émission d'obligations de référence vertes, et notre première en Europe, déclare Paul Scurfield, chef mondial, Marchés des capitaux, Services bancaires et marchés mondiaux à la Banque Scotia. Nous pensons qu'il s'agit là d'un pas en avant dans notre programme de finance durable, et nous sommes fiers de démontrer que la Banque Scotia s'attache à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, partout où elle exerce ses activités. »

Les obligations ont été émises conformément au Cadre, qui remplace le cadre de référence des obligations durables de la Banque mis en place en 2021. Parmi les modifications apportées, on compte l'élargissement des types d'instruments pouvant être émis pour financer le développement durable, et l'ajout de catégories vertes et sociales (telles que définies par le Cadre) admissibles au financement. Citons notamment : l'énergie nucléaire, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires durables. Le Cadre a reçu un deuxième avis de Moody's Investors Service, qui lui a attribué le score de durabilité SQS2 (« très bon »).

Outre les obligations vertes en euros, la Banque Scotia a procédé à la première émission d'un autre produit de finance durable régi par le Cadre. Le 8 avril, elle a lancé son premier CPG durable destiné aux particuliers et aux petites entreprises. Il s'agit d'un CPG non remboursable de 30 mois, dont le produit sera consacré, conformément au Cadre, au financement ou au refinancement total ou partiel d'actifs verts et sociaux admissibles, nouveaux et existants (tels que définis par le Cadre).

« La Banque Scotia est ravie de franchir cette étape marquante en ce qui concerne notre programme de financement, dans une perspective de diversification, déclare Martin Weeks, vice-président à la direction et trésorier du Groupe à la Banque Scotia. Ce nouveau cadre permet à la Banque de consacrer le produit d'instruments admissibles au soutien d'une vaste gamme d'actifs verts et sociaux et soutiendra ses initiatives de durabilité. »

« À la Banque Scotia, nous travaillons de concert avec nos parties prenantes pour développer des initiatives axées sur la durabilité et investir dans celles-ci. En faisant évoluer notre Cadre tout en offrant des produits de financement novateurs, nous contribuons à bâtir un futur plus pérenne », ajoute Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Durabilité, Impact social et Communications.

À propos de la Banque Scotia Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Heather Armstrong, Communications mondiales, Banque Scotia, [email protected], Tél. : 647-632-4524; Relations avec les investisseurs : John McCartney, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]