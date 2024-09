TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé avoir procédé, le 26 septembre 2024, à l'émission de billets durables à 5 ans (les « billets »), pour un montant de 1,25 milliard de dollars canadiens. Il s'agit de la première émission de la Banque sur le marché canadien aux termes de son Cadre de référence des émissions durables (le « Cadre »), de la plus importante émission de billets durables par une institution financière ou une société sur ce marché, et de la première émission du genre par une grande banque canadienne depuis 2021.

Il s'agit également de la première émission de référence d'instruments durables par une grande banque à l'échelle mondiale dont le produit peut servir à financer des activités en lien avec l'énergie nucléaire. En effet, le Cadre prévoit que le produit de l'émission des billets peut être affecté au financement de projets d'énergie nucléaire admissibles.

« Nous sommes ravis de la réaction à l'égard de nos premiers billets durables, qui confirme la demande des investisseurs pour ces instruments et témoigne de notre position de fournisseur et conseiller de premier plan en ce qui concerne une gamme variée de solutions de financement durable », a déclaré Paul Scurfield, chef mondial, Marchés des capitaux, Services bancaires et marchés mondiaux à la Banque Scotia.

Il s'agit de la sixième émission d'obligations vertes ou durables par la Banque Scotia. Le produit net des billets émis est affecté en majeure partie au financement d'actifs verts admissibles, et le reste sert à financer des actifs sociaux admissibles (tels que définis par le Cadre).

En septembre 2024, Scotiabank Inverlat a émis la première obligation verte libellée en pesos mexicains, pour un montant de 4,325 milliards de pesos mexicains, et en avril 2024, la Banque Scotia a émis une série d'obligations vertes d'un montant record de 1 milliard d'euros. Ces instruments ont été émis conformément au Cadre, lequel a reçu le score de durabilité SQS2 (« très bon ») selon un deuxième avis fourni par Moody's Investors Service.

« Nous sommes fiers de développer notre programme de financement durable. Le produit des instruments admissibles peut servir à financer un éventail plus large d'actifs verts et sociaux, ainsi que des initiatives de la Banque en matière de durabilité », a déclaré Martin Weeks, vice-président à la direction et trésorier du Groupe à la Banque Scotia.

Depuis 2019, la Banque Scotia a émis un total de 5,7 milliards de dollars (équivalent en dollars canadiens, conformément au cadre applicable à chacune des émissions) pour financer ou refinancer, en totalité ou en partie, des actifs verts et sociaux admissibles nouveaux ou existants.

